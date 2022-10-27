Помогут "подкидыши". Ученые нашли способ помочь черепахам преодолеть "дорогу смерти" до океана

Ежегодно сотни детенышей морских черепах погибают во время того, как пытаются добраться до океана. Исследователи нашли способ помочь им.

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Морские черепахи проводят свою жизнь в океане, лишь в редких случаях покидая его пределы. Например, ежегодно несколько раз за лето самки покидают уютный океан, чтобы отложить яйца на пляже. Однако самым опасным периодом на суше являются первые дни жизни детенышей морских черепах — когда крохотным братьям и сестрам необходимо преодолеть "дорогу смерти", чтобы попасть в океан, пишет Science Alert.

Все шесть видов морских черепах, обитающих в США сегодня находятся под угрозой исчезновения. Фактически их жизнь начинается с опасного путешествия, которое смогут пережить далеко не все. В первые дни жизни крохотные создания всем гнездом отправляются в дорогу через пляж, чтобы добраться до океана. На этом пути их подстерегает ряд смертельных опасностей — начиная от дезориентации, в результате чего они рискуют умереть от обезвоживания, и заканчивая атаками птиц и крабов, которые ждут появления малышей, чтобы устроить себе гастрономический "пир".

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Ученые могут приблизительно предсказать время вылупления черепашек, однако этот период может затянуться на недели — у волонтеров попросту нет столько ресурсов, чтобы каждый вечер наблюдать за гнездами. Но похоже группе ученых удалось найти способ наблюдать за гнездами удаленно и сузить период предполагаемого дня появления черепашек на пляже.

В ходе своего исследования ученые использовали акселерометр — устройство для измерения вибраций в системе и скорость их изменения. Прибор подключили к микропроцессору, который был встроен в пластиковый шар, размером с черепашье яйцо

[ + – ] В гнезда черепах подложили "подкидышей" Фото: Erin Clabough/CC BY-ND

Ученые расположили "подкидышей" в более 70 гнезд на побережье мыса Хаттерас. Датчики расположили по десятком верхних яиц, чтобы проследить за тем, что происходит в гнезде.

Исследователи предположили, что поскольку черепашата вылупляются под песком, они, вероятно, могут использовать температурные сигналы, чтобы определить время появления и наиболее безопасного момента, чтобы бежать к морю. В ходе наблюдений ученые пришли к выводу, что детеныши используют вибрации, чтобы понять, когда все братья и сестры уже вылупились и им пора покидать гнездо.

С помощью нового устройства ученые смогут удаленно наблюдать за гнездами. Ученые обнаружили, что в глубоких гнездах черепахи, как правило, покидают гнездо спустя две ночи после появления на свет. При этом в менее глубоких гнездах они могут появиться на поверхности уже через одну ночь. Всю эту активность ученые смогут отслеживать удаленно.

Кроме того, новое устройство поможет исследователям распознать бесплодные гнезда — таким образом волонтерам не придется тратить на него время и они смогут переключиться на тех, кому действительно нужна помощь.

Ранее Фокус писал о том, что черепахи и волнистые червяги — настоящие болтуны, ученые узнали, что они умеют разговаривать.