Допоможуть "знайди". Вчені знайшли спосіб допомогти черепахам подолати "дорогу смерті" до океану

Щороку сотні дитинчат морських черепах гинуть під час того, як намагаються дістатися океану. Дослідники знайшли спосіб допомогти їм.

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Морські черепахи проводять своє життя в океані, лише в деяких випадках залишаючи його межі. Наприклад, щороку кілька разів за літо самки залишають затишний океан, щоби відкласти яйця на пляжі. Однак найнебезпечнішим періодом на суші є перші дні життя дитинчат морських черепах — коли крихітним братам і сестрам необхідно подолати "дорогу смерті", щоб потрапити до океану, пише Science Alert.

Усі шість видів морських черепах, що мешкають у США, сьогодні перебувають під загрозою зникнення. Фактично їхнє життя починається з небезпечної подорожі, яку зможуть пережити далеко не всі. В перші дні життя крихітні створіння всім гніздом вирушають у дорогу через пляж, щоб дістатися океану. На цьому шляху їх чатує на низку смертельних небезпек — починаючи від дезорієнтації, внаслідок чого вони ризикують померти від зневоднення, і закінчуючи атаками птахів і крабів, які чекають на появу малюків, щоб влаштувати собі гастрономічний "бенкет".

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Вчені можуть приблизно передбачити час вилуплення черепашок, проте цей період може затягтися на тижні — волонтери просто не мають стільки ресурсів, щоб щовечора спостерігати за гніздами. Але групі вчених вдалося знайти спосіб спостерігати за гніздами віддалено і звузити період передбачуваного дня появи черепашок на пляжі.

Під час свого дослідження вчені використовували акселерометр — пристрій для вимірювання вібрацій у системі та швидкість їхньої зміни. Прилад під'єднали до мікропроцесора, вбудованого у пластикову кулю, розміром із черепашкове яйце.

[ + – ] У гнізда черепах підклали "знайд" Фото: яйца черепах

Вчені розташували "знайд" у понад 70 гнізд на узбережжі мису Хаттерас. Датчики розташували по десятку верхніх яєць, щоб простежити за тим, що відбувається в гнізді.

Дослідники припустили, що оскільки черепашата вилуплюються під піском, вони, ймовірно, можуть використовувати температурні сигнали, щоб визначити час появи та найбезпечнішого моменту, щоб бігти до моря. Під час спостережень вчені дійшли висновку, що дитинчата використовують вібрації, щоб зрозуміти, коли всі брати і сестри вже вилупилися і їм час покидати гніздо.

За допомогою нового пристрою вчені зможуть віддалено спостерігати за гніздами. Вчені виявили, що в глибоких гніздах черепахи, як правило, залишають гніздо через дві ночі після появи на світ. Водночас у менш глибоких гніздах можуть з'явитися на поверхні вже через одну ніч. Всю цю активність вчені зможуть відслідковувати віддалено.

Крім того, новий пристрій допоможе дослідникам розпізнати безплідні гнізда — так волонтерам не доведеться витрачати час і вони зможуть перемикнутися на тих, кому справді потрібна допомога.

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