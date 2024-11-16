Найледачіша черепаха у світі: 95% свого часу вона проводить абсолютно нерухомо

Гігантська м'якотіла черепаха закопується в річковий бруд, де і проводить більшу частину свого життя, лише зрідка відволікаючись на харчування.

Земля є домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них добре відомі науці, інші — давно вимерли, а треті — не перестають дивувати вчених. Наприклад, гігантські м'якотілі черепахи Кантора (Pelochelys cantorii), пише Live Science.

Цей дивовижний вид мешкає в річках Південної й Південно-Східної Азії та може виростати до 100 сантиметрів завдовжки, а їхня вага може досягати понад 100 кілограмів. Головною їхньою відмінністю від більшості черепах є відсутність твердого панцира: у цього виду він шкірястий, плоский, зеленого або коричневого кольору.

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Не менш цікавою здається і їхня морда, бо нагадує земноводних. У результаті вид прозвали "м'якотілими черепахами з жаб'ячим обличчям". Основу їхнього раціону становить риба, ракоподібні, молюски, жаби, комахи, птахи та дрібні ссавці. Помітивши рибу, жаб або ракоподібних, вони швидко витягують шиї, щоб вдарити здобич. У них довгі кігті й потужні щелепи, які досить сильні, щоб роздробити кістки.

Утім, найдивовижнішою рисою цього виду є те, що більшу частину свого життя вони проводять, зарившись у річковий бруд — тобто близько 95% свого часу черепахи проводять абсолютно нерухомо. Фактично, вони готові рухатися лише для того, щоб зловити здобич.

Відомо, що вид було названо на честь данського зоолога Теодора Едварда Кантора. Дослідники виявили, що черепахи зариваються в їхню землю, залишаючи на поверхні лише очі та схожі на дихальні трубки морди. Але коли ці незвичайні на вигляд рептилії помічають щось їстівне, вони можуть рухатися з блискавичною швидкістю.

Як і інші види м'якотілих черепах, цей вид, як вважають вчені, має здатність витягувати кисень з води через шкіру — це допомагає їм залишатися під водою протягом тривалого часу. На жаль, у такий спосіб тварини можуть отримувати лише певну кількість кисню, а тому їм доводиться підійматися на поверхню, щоб подихати повітрям — це відбувається щонайменше двічі на день.

Гігантські м'якотілі черепахи Кантора сьогодні перебувають під загрозою зникнення, а тому є надзвичайно рідкісними: у період з 1985 по 1995 рік було виявлено лише один екземпляр. У 2024 році біологи виявили перше місце гніздування кантора на берегах річки Чандрагірі в Кералі, Індія. Дослідники використовували знання місцевих громад, щоб знайти черепаху.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили останки стародавньої черепахи: з масивною щелепою і величезним панциром.