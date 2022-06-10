Відпочивала на острові. Вчені знайшли черепаху, яка "вимерла" понад 100 років тому

Новий аналіз ДНК підтвердив, що знайдена у 2019 році на одному з Галапагоських островів черепаха є родичкою виду, що давно вимер.

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Американські вчені в межах нового дослідження змогли підтвердити, що знайдена в 2019 році на острові Фернандіна (одному з Галапагоських островів) гігантська черепаха належить до того ж виду, що і знайдена в 1906 тварина. Це був останній раз, коли вчені зустрічали представника виду Chelonoidis phantastica у дикій природі. Але тепер вчені сподіваються, що можна знайти й інші черепахи цього виду, повідомляє Gizmodo.

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Гігантську черепаху, яку назвали Фернанда, у 2019 році вчені виявили на острові Фернандіна. Тоді вони дійшли висновку, що ця тварина може бути живою представницею черепах, що давно вимерли. Але весь цей час вчені шукали докази зв'язку знайденої черепахи з єдиним відомим представником вимерлого виду Chelonoidis phantastica.

І тільки зараз вчені з Прінстонського університету порівняли ДНК Фернади з ДНК черепахи, яку востаннє бачили в 1906 році й підтвердили, що це один і той самий вид. На цей час Фернанда — це єдина відома жива черепаха острова Фернандіна і лише друга зареєстрована представниця цього виду.

[ + – ] Гігантську черепаху, яку назвали Фернанда, у 2019 році вчені виявили на острові Фернандіна. Тоді вони дійшли висновку, що ця тварина може бути живою представницею черепах, що давно вимерли Фото: Gizmodo

Спочатку вчені не були точно впевнені в тому, що Фернада є жителем саме острова Фернандіна. Адже вона могла потрапити туди з інших островів Галапагоського архіпелагу.

"Ці гігантські черепахи не особливо вміють плавати, але все ж таки можуть переміщатися у воді й іноді їх може перенести з одного острова на інший під час шторму. Звичайно ж іноді й самі люди переміщали черепах з острова на острів", — каже Стівен Гогран з Принстонського університету.

Але порівнявши ДНК знайденої в 2019 році черепахи з ДНК останнього зареєстрованого представника виду Chelonoidis phantastica вчені дійшли висновку, що Фернанда все-таки належить до "вимерлого" виду черепах і є корінним мешканцем острова Фернандіна.

[ + – ] Знайдена в 1906 році як вважалося остання черпаха виду Chelonoidis phantastica Фото: wikipedia

Також під час дослідження вчені з'ясували, що черепахи з острова Фернандіна є родичами черепах з дуже віддаленого від Фернандіна острова Еспаньола. Як саме предки Фернанди дісталися нового місця проживання поки залишається загадкою.

"Зараз Фернанді вже понад 50 років і вона живе в спеціальному центрі Галапагоського національного парку, адже на самому острові дуже мало рослинності й тому вона виглядає трохи менше за своїх родичів — інших гігантських черепах. Але ми сподіваємося знайти й інших представників цього, як виявилося, не вимерлого вигляду", — каже Гогран.

[ + – ] У цьому відеоролді показано, як черепаху Фернанду перевозять на нове місце проживання

За словами вчених, вид часто вважається вимерлим, якщо вчені не можуть знайти живого представника цього виду. Але це не обов'язково означає, що ці тварини насправді вимерли, просто вони добре ховаються від людей. Враховуючи те, що Фернанда є самкою, дослідники хочуть знайти на острові Фернандіна хоча б одного самця того ж виду, що могло призвести до відродження популяції цих тварин.

Галапагоські острови — це архіпелаг, який складається з кількох вулканічних островів і знаходиться майже за тисячу кілометрів від узбережжя Еквадору в Тихому океані. Ці острови територіально належать цій американській країні. До речі сама назва островів походить від іспанського слова galápago, що означає черепаха. Ці острови ще на початку 16 століття відкрили іспанські конкістадори.

Як уже писав Фокус, у Великій Британії і вперше народилися дві галапагоські черепахи.

Нагадуємо також, що вчені виявили невідомий науці вид гігантських черепах на Галапагоських островах.