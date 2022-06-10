Отдыхала на острове. Ученые нашли черепаху, которая "вымерла" более 100 лет назад

Новый анализ ДНК подтвердил, что найденная в 2019 году на одном из Галапагосских островов черепаха является родственником давно вымершего вида.

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Американские ученые в рамках нового исследования смогли подтвердить, что найденная в 2019 году на острове Фернандина (одном из Галапагосских островов) гигантская черепаха принадлежит к тому же виду, что и найденное в 1906 году животное. Это был последний раз, когда ученые встречали представителя вида Chelonoidis phantastica в дикой природе. Но теперь ученые надеются, что можно найти и других черепах этого вида, сообщает Gizmodo.

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Гигантскую черепаху, которую назвали Фернанда, в 2019 году ученые обнаружили на острове Фернандина. Тогда они пришли к выводу, что это животное может быть живым представителем давно вымерших черепах. Но все это время ученые искали доказательства связи найденной черепахи с единственным известным представителем вымершего вида Chelonoidis phantastica.

И только сейчас ученые из Принстонского университета сравнили ДНК Фернады с ДНК черепахи, которую в последний раз видели в 1906 году и подтвердили, что это один и тот же вид. На данный момент Фернанда — это единственная известная живая черепаха острова Фернандина и всего лишь второй зарегистрированный представитель этого вида.

[ + – ] Гигантскую черепаху, которую назвали Фернанда, в 2019 году ученые обнаружили на острове Фернандина. Тогда они пришли к выводу, что это животное может быть живым представителем давно вымерших черепах Фото: Gizmodo

Изначально, ученые не были точно уверены в том, что Фернада является жителем именно острова Фернандина. Ведь она могла попасть туда с других островов Галапагосского архипелага.

"Эти гигантские черепахи не особо умеют плавать, но все же могут перемещаться в воде и иногда их может перенести с одного острова на другой во время шторма. Конечно же иногда и сами люди перемещали черепах с острова на остров", — говорит Стивен Гогран из Принстонского университета.

Но сравнив ДНК найденной в 2019 году черепахи с ДНК последнего зарегистрированного представителя вида Chelonoidis phantastica ученые пришли к выводу, что Фернанда все-таки принадлежит к "вымершему" виду черепах и является коренным жителем острова Фернандина.

[ + – ] Найденная в 1906 году как считалось последняя черпаха вида Chelonoidis phantastica Фото: wikipedia

Также в ходе исследования ученые выяснили, что черепахи с острова Фернандина являются родственниками черепах с очень удаленного от Фернандины острова Эспаньола. Как именно предки Фернанды добрались на новое место жительства пока остается загадкой.

"Сейчас Фернанде уже больше 50 лет и она живет в специальном центре Галапагосского национального парка, ведь на самом острове очень мало растительности и потому она выглядит немного меньше своих родственников – других гигантских черепах. Но мы надеемся найти и других представителей этого как оказалось не вымершего вида", — говорит Гогран.

[ + – ] В этом видеоролдике показано, как черапаху Фернанду перевозят на новое место жительства

По словам ученых, вид часто считается вымершим, если ученые не могут найти живого представителя этого вида. Но это не обязательно означает, что эти животные действительно вымерли, просто они хорошо прячутся от людей. Учитывая то, что Фернанда является самкой, исследователи хотят найти на острове Фернандина хотя бы одного самца того же вида, что могло бы привести к возрождению популяции этих животных.

Галапагосские острова – это архипелаг, который состоит из нескольких вулканических островов и находится почти в тысяче километров от побережья Эквадора в Тихом океане. Эти острова территориально принадлежат этой южноамериканской стране. Кстати само название островов произошло от испанского слова galápago, что означает черепаха. Эти острова еще в начале 16 века открыли испанские конкистадоры.

Как уже писал Фокус, в Великобритании и впервые родились две галапагосские черепахи.

Напоминаем также, что ученые обнаружили неизвестный науке вид гигантских черепах на Галапагосских островах.