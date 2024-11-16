Самая ленивая черепаха в мире: 95% своего времени она проводит совершенно неподвижно

Гигантская мягкотелая черепаха закапывается в речную грязь, где и проводит большую часть своей жизни, лишь изредка отвлекаясь на питание.

Земля является домом для невероятного количества видов: некоторые из них хорошо известны науке, другие — давно вымерли, а третьи — не перестают удивлять ученых. Например, гигантские мягкотелые черепахи Кантора (Pelochelys cantorii), пишет Live Science.

Этот удивительный вид обитает в реках Южной и Юго-Восточной Азии и может вырастать до 100 сантиметров в длину, а их вес моет достигать более 100 килограммов. Главным их отличием от большинства черепах является отсутствие твердого панциря: у этого вида он кожистый, плоский, зеленого или коричневого цвета.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Не менее любопытным кажется и их морда, так как напоминает земноводных. В результате вид прозвали "мягкотелыми черепахами с лягушачьим лицом". Основу их рациона составляет рыба, ракообразные, моллюски, лягушки, насекомые, птицы и мелкие млекопитающие. Заметив рыбу, лягушек или ракообразных, они быстро вытягивают шеи, чтобы ударить добычу. У них длинные когти и мощные челюсти, которые достаточно сильны, чтобы раздробить кости.

Впрочем, наиболее удивительной чертой этого вида является то, что большую часть своей жизни они проводят, зарывшись в речную грязь — то есть, около 95% своего времени черепахи проводят совершенно неподвижно. Фактически, они готовы двигаться лишь для того, чтобы поймать добычу.

Известно, что вид был назван в честь датского зоолога Теодора Эдварда Кантора. Исследователи обнаружили, что черепахи зарываются в их, оставляя на поверхности лишь глаза и похожие на дыхательные трубки морды. Но когда эти необычные на вид рептилии замечают что-то съедобное, они могут двигаться с молниеносной скоростью.

Как и другие виды мягкотелых черепах, этот вид, как считают ученые, обладает способностью извлекать кислород из воды через кожу — это помогает им оставаться под водой в течение длительного времени. Увы, таким способом животные могут получать лишь определенное количество кислорода, а потому им приходится подниматься на поверхность, чтобы подышать воздухом — это происходит минимум дважды в день.

Гигантские мягкотелые черепахи Кантора сегодня находятся под угрозой исчезновения, а потому чрезвычайно редки: в период с 1985 по 1995 год был обнаружен лишь один экземпляр. В 2024 году биологи обнаружили первое место гнездования кантора на берегах реки Чандрагири в Керале, Индия. Исследователи использовали знания местных общин, чтобы найти черепаху.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили останки древней черепахи: с массивной челюстью и громадным панцирем.