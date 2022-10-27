Эффект попутчика. Ученые рассказали, почему стоит заговорить первым в автобусе или баре

Несмотря на то, что нас с детства учат относиться к незнакомцам подозрительно, исследователи считают, что такое общение необходимо людям.

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С детства родители рассказывают детям о том, что следует избегать незнакомцев — не заговаривать с ними и уж точно держаться на расстоянии. Ученые конечно не призывают, незнакомцев общаться с детьми, но предупреждают, что такие установки отражаются на нашей дальнейшем жизни, а избегая незнакомцев в более взрослом возрасте, мы многое упускаем, пишет BBC.

В новом исследовании ученые пришли к выводу, что даже мимолетное общение с незнакомцами в кафе или автобусе способно сделать нас не только мудрее, но и счастливее. Так, по мнению политолога из Университета Макгилла в Канаде, Дитлинда Столле, установки о том, что буквально все в мире, с чем незнакомы дети, опасно впоследствии лишают целые поколения способности доверять другим людям. И это представляет собой проблему, ведь доверие является одним из ключевых факторов функционирования многих обществ.

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По мнению Столле, из-за установок, полученных в детстве, в дальнейшем жизни мы можем упустить множество социальных и экономических возможностей, просто из-за страха незнакомцев.

Еще в 2013 году психологи Джиллиан Сандстром из Университета Сассекса в Великобритании и Элизабет Данн из Университета Британской Колумбии провели эксперимент, в котором приняли участие три десятка взрослых людей. Всех их попросили улыбнуться и заговорить с бариста во время утренней покупки кофе.

Результаты эксперимента показали, что люди которые заговаривали с незнакомцем сильнее ощущали свою принадлежность, а также испытывали подъем настроения. Тогда авторы пришли к выводу, что если вам необходимо улучшить самочувствие и настроение, достаточно просто заговорить с бариста.

Позже ученые-бихевиористы из Чикагского университета Николас Эпли и Джулиана Шредер провели собственный эксперимент, в котором попросили испытуемых разговаривать незнакомцев в общественном транспорте, такси или залах ожидания. В ходе исследования стало понятно, что людям, как правило, было сложно решиться заговорить первому по ряду причин, например: осуждение, неловкость, нарушение социальных норм и границ другого человека.

Впрочем, те, кто все же решили заговорить с незнакомцами, обнаружили, что разговор длился даже дольше, чем они предполагали, а собеседники, как правило, были приятными и любопытными. Эпли и Шредер провели подобные эксперименты в лондонском метро и ряде общественных мест в других уголках мира — результаты оставались неизменными: общение с незнакомцами — делает нас счастливее.

По словам профессора Гарвардского университета и получателя "гранта гения" Макартура Даниэль Аллен, разговоры с незнакомцами не только делают нас счастливее, но еще и мудрее. По ее словам, отказываясь общаться с незнакомцами, мы лишаем себя возможности узнать больше о сложности человеческого вида, а также разнообразии человеческого опыта.

Ранее Фокус писал о социальном парадоксе, который заставляет людей изливать душу незнакомцам.