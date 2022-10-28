Начало конца. Оползень в Аляске может вызвать цунами гигантских масштабов

Ученые предупреждают, что масштабы катаклизма настолько велики, что цунами войдет в историю, как одно из самых масштабных.

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Последние несколько лет ученые следят за оползнем между двумя ледниками на юге центральной части Аляски — в последнее время казалось, что процесс замедлился, однако в конце августа ученые обнаружили, что движение продолжается, пишет Forbes.

Из-за опасности пребывания на воде вблизи аварийного участка ученые не могут точно рассчитать его массу, однако нестабильный кусок склона оценивается примерно в 500 миллионов кубических метров и располагается на крутом склоне в проливе Принца Уильяма.

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Отметим, что склон считался нестабильным последние десятилетия, однако 23 августа ученые из Отдела геологических и геофизических исследований Аляски (ADGGS) заметили ускорение движения оползня, что заставило их выпускать предупреждения об опасности пребывания в этой зоне.

Более ранее исследование при поддержке NASA показало, что в случае обвала нестабильная масса соскользнет в воду и вызовет цунами исторических масштабов. Ученые предупреждают, что нынешний катаклизм можно будет сравнить с оползнем и цунами в заливе Литуйя в 1958 году, когда высота волны достигла 500 метров.

Исследователи наблюдают за оползнем в Барри-Арм ежедневно и предупреждают, что цунами может произойти в любой момент — в последнее время движение оползня уже достигло критической скорости и составляет несколько сантиметров в день. В то же время ученым сложно прогнозировать масштабы катаклизма — все еще непонятно какое количество материала обрушится в воду.

По слова эксперта по оползням Дэйва Петли, в данный момент ученым попросту недостает информации, чтобы спрогнозировать поведение оползня — неизвестна толщина движущейся массы и в данный момент у экспертов попросту нет возможности добраться в этот район, чтобы узнать больше.

Сотрудники ADGGS предупреждают, что возможное цунами вряд ли нанесет ущерб крупным населенным пунктам поблизости, однако угрожает тем, кто работает и отдыхает в Уиттиере и его окрестностях. Кроме того, историческое цунами может зацепить населенные пункты в северной части залива Принца Уильяма.

Ранее Фокус писал о том, что ледник судного дня держится на волоске и тает вдвое быстрее.