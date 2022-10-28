Початок кінця. Зсув в Алясці може спричинити цунамі гігантських масштабів

Вчені попереджають, що масштаби катаклізму настільки великі, що цунамі увійде в історію як одне з наймасштабніших.

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Останні кілька років вчені стежать за зсувом між двома льодовиками на півдні центральної частини Аляски — останнім часом здавалося, що процес сповільнився, проте наприкінці серпня вчені виявили, що рух продовжується, пише Forbes.

Через небезпеку перебування на воді поблизу аварійної ділянки вчені не можуть точно розрахувати його масу, проте нестабільний шматок схилу оцінюється приблизно в 500 мільйонів кубічних метрів і розташовується на крутому схилі у протоці Принца Вільяма.

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Зазначимо, що схил вважався нестабільним протягом останніх десятиліть, проте 23 серпня вчені з Відділу геологічних та геофізичних досліджень Аляски (ADGGS) помітили прискорення руху зсуву, що змусило їх випускати попередження про небезпеку перебування в цій зоні.

Раніше дослідження за підтримки NASA показало, що у разі обвалу нестабільна маса зісковзне у воду і викличе цунамі історичних масштабів. Вчені попереджають, що нинішній катаклізм можна буде порівняти зі зсувом та цунамі в затоці Літуя у 1958 році, коли висота хвилі досягла 500 метрів.

Дослідники спостерігають за зсувом у Баррі-Арм щодня і попереджають, що цунамі може статися будь-якої миті — останнім часом рух зсуву вже досяг критичної швидкості і становить кілька сантиметрів на день. Водночас вченим складно прогнозувати масштаби катаклізму — все ще незрозуміло, скільки матеріалу звалиться у воду.

За словами експерта з обвалів Дейва Петлі, наразі вченим просто бракує інформації, щоб спрогнозувати поведінку зсуву — невідома рухома товщина маси і тепер у експертів просто немає можливості дістатися в цей район, щоб дізнатися більше.

Співробітники ADGGS попереджають, що можливе цунамі навряд чи завдасть збитків великим населеним пунктам поблизу, проте загрожує тим, хто працює та відпочиває у Віттіері та його околицях. Крім того, історичне цунамі може зачепити населені пункти у північній частині затоки Принца Вільяма.

Раніше Фокус писав про те, що льодовик судного дня тримається на волосині і тане вдвічі швидше.