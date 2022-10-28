Затерянный в джунглях. "Лидар" показал масштаб города Майя с многоквартирными домами

Исследование местности показало, что Калакмул был одним с самых больших городов Америки.

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Исследователи из Национального института антропологии и истории (INAH) и археологического проекта провели исследование зоны Майя в Калакмуле.

С помощью технологии Лидар они обнаружили масштаб распространения города, лежащего под покровом джунглей, пишет издание Heritage Daily.

Калакмул расположен глубоко в джунглях большого района Петенского бассейна в мексиканском штате Кампече. Город был столицей того, что было названо Королевством Змеи, о чем свидетельствует широкое распространение глифов с изображением главы змеи. Они более известны как Каан.

Во время своего существования регион Калакмул сражался за лидерство с главным государством Тикаль на юге. По оценкам, в период расцвета в поздний классический период регион имел население около 50 тысяч жителей. Кроме того, он занимал территорию площадью более семидесяти квадратных километров.

Фото: Heritage Daily

Исследователи INAH вместе в сотрудничестве с другими учреждениями провели аэрофотосъемку Лидар в биосферном заповеднике Калакмул. Съемка охватила площадь в 95 кв. км. Лидар – это метод дистанционного зондирования. В нем используют свет в форме импульсного лазера, чтобы измерить диапазоны до Земли, известные как переменные расстояния.

В то же время разница при возвращении лазера и измерении длин волн помогает составлять 3-D цифровые карты ландшафта. На ней можно устранить мешающие объекты – например, кроны деревьев. Поэтому в конце исследователи видели только археологические объекты. Они выяснили, что города активно развивались.

Имелись даже многоквартирные комплексы из 60 отдельных сооружений. Преимущественно они возводились вокруг храмов, святилищ и рынков. Масштаб застройки говорит о том, что в 700 году нашей эры Калакмул был одним из самых больших городов Америки.

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