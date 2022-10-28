Загублений у джунглях. "Лідар" показав масштаб міста Майя з багатоквартирними будинками

Дослідження місцевості показало, що Калакмул був одним із найбільших міст Америки.

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Дослідники з Національного інституту антропології та історії (INAH) та археологічного проєкту провели дослідження зони Майя у Калакмулі.

За допомогою технології Лідар вони виявили масштаб поширення міста, що лежить під покривом джунглів, пише видання Heritage Daily.

Калакмул розташований глибоко у джунглях великого району Петенського басейну в мексиканському штаті Кампече. Місто було столицею того, що було названо Королівством Змії, про що свідчить широке поширення гліфів із зображенням глави змії. Вони більш відомі як Каан.

Під час свого існування регіон Калакмул боровся за лідерство з головною державою Тікаль на півдні. За оцінками, у період розквіту у пізній класичний період регіон мав населення близько 50 тисяч жителів. Крім того, він займав територію площею понад сімдесят квадратних кілометрів.

Фото: золото

Дослідники INAH разом у співпраці з іншими установами провели аерофотозйомку Лідар у біосферному заповіднику Калакмул. Зйомка охопила площу 95 кв. км. Лідар — це метод дистанційного зондування. У ньому використовують світло у вигляді імпульсного лазера, щоб виміряти діапазони до Землі, відомі як змінні відстані.

Водночас різниця при поверненні лазера та вимірі довжин хвиль допомагає складати 3-D цифрові карти ландшафту. На ній можна усунути об'єкти, що заважають — наприклад, крони дерев. Тому наприкінці дослідники бачили лише археологічні об'єкти. Вони з'ясували, що міста активно розвивалися.

Були навіть багатоквартирні комплекси із 60 окремих споруд. Переважно вони зводилися довкола храмів, святилищ та ринків. Масштаб забудови говорить про те, що в 700 році нашої ери Калакмул був одним із найбільших міст Америки.

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