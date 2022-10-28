Охотник от бога. Ученые рассказали, почему не все кошки умеют ловить на мышей

Ученые обнаружили, что умение ловить мышей и птиц у домашних питомцев связано с определенными чертами характера.

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Поведение домашних котов то и дело становится объектом изучения для ученых. В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении навыков охоты у домашних котов — почему одни способны охотиться на мышей и птиц, тогда как другие предпочтут играться с мячом или спать на диване, пишет Daily Mail.

Группа ученых из Эксетерского университета попросили 162 владельцев кошек заполнить анкету, состоявшую из 48 пунктов о характере питомцев. Изучив анкеты ученые смогли измерить черты "кошачьей пятерки", подобно чертам "большой пятерки" в человеческой психологии. В "кошачью пятерку" вошли:

невротизм;

экстраверсия;

доминирование;

импульсивность;

покладистость.

Невротизму соответствуют такие критерии, как неуверенность, застенчивость и подозрительность; доминированию — запугивание и агрессивное поведение; импульсивности — неустойчивость и безрассудство; покладистости — нежность и дружелюбие в отношении людей; экстраверсии — любопытство, активность и изобретательность.

[ + – ] Опросник измерял черты "кошачьей пятерки": невротизм, экстраверсию, доминирование, импульсивность и покладистость котов Фото: University of Exeter

В ходе исследования ученые классифицировали кошек как охотников, если они приносили домой хотя бы один "улов" за время изучения. Проанализировав анкеты, заполненные хозяевами питомцев, ученые пришли к выводу, что кошки, которых владельцы описывали как экстравертивных или менее невротичных, были более склонны к охоте.

По мнению ученых понимание характера своего питомца во многом может помочь владельцам котов — как минимум, можно использовать определенные стратегии, если вы не хотите, чтобы ваш питомец охотился на мышей или птиц, при этом не навредив кошке и не сделав ее несчастной.

Ученые считают, что кошки-охотники, по видимому, будут не против воспроизвести естественное кошачье поведение в домашней обстановке, а потому для них больше подойдут игрушки, имитирующие добычу, а также использование кормушек-головоломок. Исследователи считают, что сокрытие еды и необходимость провести некоторые манипуляции, прежде чем получить корм, сделает кошку счастливой.

Ранее Фокус писал о том, что кошки способны отличить голос владельца и понять, когда он обращается именно к ним. Кстати, именно это исследование вдохновило ученых из Эксетерского университета на изучение охотничьего инстинкта у кошек.