Мисливець від Бога. Вчені розповіли, чому не всі кішки вміють ловити мишей

Вчені виявили, що вміння ловити мишей та птахів у домашніх улюбленців пов'язане з певними рисами характеру.

Related video

Поведінка домашніх котів постійно стає об'єктом вивчення для вчених. У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні навичок полювання у домашніх котів — чому одні здатні полювати на мишей та птахів, тоді як інші віддадуть перевагу грати з м'ячем або спати на дивані, пише Daily Mail.

Група вчених з Ексетерського університету попросила 162 власників кішок заповнити анкету, що складалася з 48 пунктів про характер вихованців. Вивчивши анкети вчені змогли виміряти риси "котячої п'ятірки", подібно до рис "великої п'ятірки" в людській психології. У "котячу п'ятірку" увійшли:

невротизм;

екстраверсія;

домінування;

імпульсивність;

поступливість.

Невротизму відповідають такі критерії, як невпевненість, сором'язливість та підозрілість; домінуванню — залякування та агресивна поведінка; імпульсивності — нестійкість і нерозсудливість; поступливості — ніжність і дружелюбність щодо людей; екстраверсії — цікавість, активність та винахідливість.

[ + – ] Опитувальник вимірював риси "котячої п'ятірки": невротизм, екстраверсію, домінування, імпульсивність і поступливість котів Фото: кошки охотники

Під час дослідження вчені класифікували кішок як мисливців, якщо вони приносили додому хоча б один "улов" під час вивчення. Проаналізувавши анкети, заповнені господарями вихованців, вчені дійшли висновку, що кішки, яких власники описували як екстравертивні або менш невротичні, були схильнішими до полювання.

На думку вчених, розуміння характеру свого улюбленця багато в чому може допомогти власникам котів — як мінімум, можна використовувати певні стратегії, якщо ви не хочете, щоб ваш улюбленець полював на мишей або птахів, однак не нашкодивши кішці і не зробивши її нещасною.

Вчені вважають, що кішки-мисливці, мабуть, будуть не проти відтворити природну котячу поведінку в домашній обстановці, а тому для них більше підійдуть іграшки, що імітують здобич, а також використання годівниць-головоломок. Дослідники вважають, що приховування їжі та необхідність провести деякі маніпуляції, перш ніж отримати корм, зробить кішку щасливою.

Раніше Фокус писав про те, що кішки здатні відрізнити голос власника та зрозуміти, коли він звертається саме до них. До речі, саме це дослідження надихнуло вчених з Ексетерського університету на вивчення мисливського інстинкту у кішок.