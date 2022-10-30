Миссия выполнима. Как кошки пролазят в непроходимых местах

Ученые говорят, что в этом помогает уникальный плечевой пояс.

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Возможно, вы не раз замечали, что коты могут проходить через невероятно маленькие отверстия. Некоторые исследования в шутку пытались выяснить, не являются ли коты вообще жидкостями. Традиционная механика не может объяснить кошачьи искажения.

Однако сейчас уже есть ответ на вопрос, как им это удается. Способность изрядно "складываться" и пролезать в сверхсложных местах дарит котам уникальный плечевой пояс, — пишет Live Science.

Чтобы лучше понять этот механизм, следует сначала взглянуть на человека. Согласно Национальному центру биотехнологической информации у людей плечевой пояс состоит из лопаток и ключицы. Они просто соединены между собой. Благодаря такой конструкции человек получает жесткое поддержание мышц рук.

Но у кошек все работает наоборот. У них лопатки прикреплены к остальному телу только мышцами. Похоже и с ключицами тоже. К тому же, кошачьи ключицы значительно меньше по сравнению с остальным кошачьим телом. Именно это позволяет им пробираться через самые сложные места.

Но это еще не все. У кошек есть еще один интересный вспомогательный инструмент – усы. Они тоже помогают протискиваться сквозь пространство. Дело в том, что усы являются волосками, которые вдвое толще шерсти. Кроме того, они расположены втрое глубже. Эти усы имеют нервные окончания, создающие вместе высокочувствительную навигационную систему.

Таким образом, эти животные могут оценивать размер небольших пространств, куда они планируют протиснуться в небольшие пространства. Кроме того, следует помнить, почему коты выбирают такие места.

Как правило, небольшое пространство коты выбирают, когда испытывают определенный страх или стресс. В такой обстановке они чувствуют себя безопаснее. Но иногда кошки просто уединяются, чтобы отдохнуть от окружающего мира.

Напомним, раньше Фокус писал о том, почему не все коты умеют ловить мышей.