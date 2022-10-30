Місія здійсненна. Як кішки пролазять у непрохідних місцях

Вчені кажуть, що у цьому допомагає унікальний плечовий пояс.

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Можливо, ви неодноразово помічали, що коти можуть проходити через неймовірно маленькі отвори. Деякі дослідження жартома намагалися з'ясувати, чи не є коти взагалі рідинами. Традиційна механіка не може пояснити вивихи котів.

Однак зараз уже є відповідь на питання, як їм це вдається. Здатність неабияк "складатися" і пролазити в надскладних місцях дарує котам унікальний плечовий пояс, — пише Live Science.

Щоб краще зрозуміти цей механізм, слід спочатку поглянути на людину. Згідно з Національним центром біотехнологічної інформації у людей плечовий пояс складається з лопаток та ключиці. Вони просто з'єднані між собою. Завдяки такій конструкції людина отримує жорстку підтримку м'язів рук.

Але у кішок все працює навпаки. У них лопатки прикріплені до решти тіла лише м'язами. Схоже й із ключицями теж. Крім того, ключиці котів значно менші порівняно з рештою тіла. Саме це дозволяє їм пробиратися через найскладніші місця.

Але це ще не все. Коти мають ще один цікавий допоміжний інструмент – вуса. Вони також допомагають протискатися крізь простір. Справа в тому, що вуса є волосками, які вдвічі товстіші за вовну. Крім того, вони розташовані втричі глибше. Ці вуса мають нервові закінчення, які разом створюють високочутливу навігаційну систему.

У такий спосіб ці тварини можуть оцінювати розмір невеликих просторів, куди вони планують протиснутися в невеликі простори. Крім того, слід пам'ятати, чому коти обирають такі місця.

Як правило, невеликий простір коти обирають, коли відчувають певний страх чи стрес. У таких умовах вони почуваються безпечніше. Але іноді кішки просто усамітнюються, щоб відпочити від навколишнього світу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, чому не всі коти вміють ловити мишей.