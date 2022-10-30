Совсем не двигают глазами. Ученые рассказали, как видят мир плодовые мушки

Стало известно, что эти мухи видят с помощью сетчатки внутри глаза.

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Плодовые мушки очень отличаются от людей разными вещами. Одно из самых больших отличий – структура верхней части тела. Они не могут двигать глазами по отношению к другой части своей головы.

Однако последнее исследование доказывает, что это для них не проблема. Хотя их глаза неподвижны, они могут двигать сетчаткой внутри них, — пишет издание New Atlas.

Ученые использовали флуоресцентную молекулу, связывающуюся с мышечными волокнами. Она помогла обнаружить, что плодовые мушки имеют 2 мышцы. Они прикованы к каждой сетчатке отдельно. Именно это позволяет сетчатке двигаться в направлениях вперед-назад, а также вверх-вниз.

Это удалось обнаружить с помощью панорамного светодиодного экрана. В ходе этого эксперимента увидели, что мухи двигали сетчаткой. Это помогало им отслеживать движущиеся узоры на экране. Также выяснили, что их глазные движения не только помогали следить за определенными действиями. Даже когда мушки видели неподвижные сцены, их сетчатки тоже совершали крохотные микросакадоподобные движения.

Также заметили определенную особенность сетчатки, которой нет у людей. Когда мух держали на устройстве, похожем на беговую дорожку, с небольшими промежутками в ходовой поверхности, их сетчатки двигались навстречу друг другу косоглазым способом в момент пересечения промежутков. Когда тот же тест проводился на мухах, имевших более медленное движение сетчатки, насекомым было труднее пересекать промежутки. Это свидетельствует о том, что плодовые мушки могут оценивать расстояние промежутков, к которым они приближаются с помощью такой функции.

Ученые считают, что полученные данные от эксперимента помогут лучше понять не только насекомых, но и лучше понять человеческие когнитивные расстройства типа аутизма или шизофрении.

Следует отметить, что плодовые мушки не первые животные, использующие стратегию перемещения сетчатки. Похожий принцип работы у пауков тоже.

Напомним, ранее Фокус писал о чрезвычайных способностях кошек. В частности, стало известно, как эти животные могут пролезать в сверхсложных местах.