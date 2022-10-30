Зовсім не рухають очима. Вчені розповіли, як бачать світ дрозофілові мушки

Стало відомо, що ці мухи бачать за допомогою сітківки усередині ока.

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Плодові мушки дуже відрізняються від людей різними речами. Одна з найбільших відмінностей — структура верхньої частини тіла. Вони не можуть рухати очима до іншої частини своєї голови.

Проте останнє дослідження доводить, що це їм не проблема. Хоча їхні очі нерухомі, вони можуть рухати сітківкою всередині них, пише видання New Atlas.

Вчені використовували флуоресцентну молекулу, яка зв'язується з м'язовими волокнами. Вона допомогла виявити, що дрозофілові мушки мають 2 м'язи. Вони прикуті до кожної сітківки окремо. Саме це дозволяє сітківці рухатись у напрямках вперед-назад, а також вгору-вниз.

Це вдалося виявити за допомогою панорамного світлодіодного екрану. У ході цього експерименту побачили, що мухи рухали сітківкою. Це допомагало їм відстежувати рухомі візерунки на екрані. Також з'ясували, що їхні рухи очей не тільки допомагали стежити за певними діями. Навіть коли мушки бачили нерухомі сцени, їх сітківки теж робили крихітні мікроскопічні рухи.

Також помітили певну особливість сітківки, якої немає у людей. Коли мух тримали на пристрої, схожому на бігову доріжку, з невеликими проміжками в ходовій поверхні, їх сітківки рухалися назустріч один одному косооким способом у момент перетину проміжків. Коли той самий тест проводився на мухах, що мали повільніший рух сітківки, комахам було важче перетинати проміжки. Це свідчить про те, що дрозофілові мушки можуть оцінювати відстань проміжків, до яких вони наближаються за допомогою такої функції.

Вчені вважають, що отримані дані від експерименту допоможуть краще зрозуміти не тільки комах, а й краще зрозуміти людські когнітивні розлади типу аутизму чи шизофренії.

Слід зазначити, що плодові мушки не є першими тваринами, які використовують стратегію переміщення сітківки. Схожий принцип роботи у павуків також.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про надзвичайні здібності кішок. Зокрема, стало відомо, як ці тварини можуть пролазити у надскладних місцях.