С волосами на панцире. Как выглядит улитка возрастом 99 миллионов лет (фото)

Новая находка в Мьянме поможет понять развитие древних животных в тропических лесах.

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В долине Хуканг в Мьянме нашли улитку возрастом 99 миллионов лет. Она хранится в янтаре и имеет уникальное покрытие из щеток вдоль раковины.

Биологи говорят, что это поможет понять, почему и как одно из самых скользких животных мира смогло обзавестись такой ​​прической, пишет издание Science Alert.

Маленькие волоски имеют длительную от 150 до 200 микрометров. Они расположены за завитками раковины длиной 9 мм и высотой 3,1 мм. Палеонтологи говорят, что это уже шестой вид Cyclophoridae, группы тропических наземных улиток. Их всех нашли в мезозойском янтаре. Ученые говорят, что улитки с такими ракушками есть и сегодня.

Обнаруженное животное назвали Archaeocyclotus brevivillosus. Такое имя ей дала команда исследователей из Музея естественной истории и этнографии во Франции. Руководил ею Жан-Мишель Бишен, специализирующийся на изучении моллюсков.

[ + – ] Найденная улитка Фото: Science Alert

Исследователи предполагают, что пух мог помочь улиткам перейти от водной жизни к жизни на суше. Это произошло в мезозойском периоде – от 252 до 66 миллионов лет назад. У 6 из 8 обнаруженных моллюсков в янтаре были волоски. Они созданы из кожи раковины, которая называется периостракумом.

Относительно функций сказать точно нельзя. Впрочем, исследователи предполагают, что волоски должны защищать раковину от пересыхания. Возможно, также пух на раковине должен помогать в терморегуляции в целом. Еще одной причиной называют своеобразный камуфляж – это помогало защищаться от других хищников или птиц.

В янтаре Мьянмы ученые нашли более 2000 уникальных видов. Здесь сохраняется почти все биоразнообразие мелового периода: от обычных цветов до хвостов динозавров. Кроме того, это ценные экземпляры, позволяющие восполнить пробелы знаний о животных, живших в древних тропиках.

Охота за драгоценными образцами финансирует разрушительные конфликты в Мьянме. Потому исследователи отмечают, что экземпляр собрали законно в 2017 году.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что жизнь на планете Земля появлялась неоднократно.