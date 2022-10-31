З волоссям на панцирі. Як виглядає равлик віком 99 мільйонів років (фото)

Нова знахідка у М'янмі допоможе зрозуміти розвиток стародавніх тварин у тропічних лісах.

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У долині Гуканг у М'янмі знайшли равлика віком 99 мільйонів років. Він зберігається у бурштині та має унікальне покриття зі щіток уздовж раковини.

Біологи кажуть, що це допоможе зрозуміти, чому і як одна з найслизькіших тварин світу змогла здобути таку зачіску, пише видання Science Alert.

Маленькі волоски мають тривалу від 150 до 200 мікрометрів. Вони розташовані за завитками раковини довжиною 9 мм та висотою 3,1 мм. Палеонтологи кажуть, що це вже шостий вид Cyclophoridae, групи тропічних наземних равликів. Їх усіх знайшли у мезозойському бурштині. Вчені кажуть, що равлики з такими мушлями є і сьогодні.

Виявлену тварину назвали Archaeocyclotus brevivillosus. Таке ім'я їй надала команда дослідників із Музею природної історії та етнографії у Франції. Керував нею Жан-Мішель Бішен, який спеціалізується на вивченні молюсків.

[ + – ] Знайдений равлик Фото: карта океанических лесов

Дослідники припускають, що пух міг допомогти равликам перейти від життя до суші. Це сталося у мезозойському періоді – від 252 до 66 мільйонів років тому. У 6 з 8 виявлених молюсків у бурштині були волоски. Вони створені зі шкіри раковини, яка називається періостракумом.

Щодо функцій сказати точно не можна. Втім, дослідники припускають, що волоски повинні захищати раковину від пересихання. Можливо також пух на раковині повинен допомагати в терморегуляції в цілому. Ще однією причиною називають своєрідний камуфляж – це допомагало захищатись від інших хижаків чи птахів.

У бурштині М'янми вчені виявили понад 2000 унікальних видів. Тут зберігається майже вся біорізноманітність крейдяного періоду: від звичайних квітів до хвостів динозаврів. Крім того, це цінні екземпляри, що дозволяють заповнити прогалини знань про тварин, які жили у стародавніх тропіках.

Полювання за дорогоцінними зразками фінансує руйнівні конфлікти у М'янмі. Тому дослідники зазначають, що екземпляр зібрали законно у 2017 році.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що життя на планеті Земля з'являлося неодноразово.