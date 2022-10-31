С паузами и разными задачами. Какой должна быть работа, чтобы она не приносила вред человеку

Новое исследование показывает, что высокая концентрация на работе развивает токсичные вещества в мозге.

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Многие сегодня работают в офисе, где продолжительный рабочий день лишает сил. Иногда вам нужно выполнять и сверхсложные задачи, требующие срочного решения под конец дня.

Однако недавнее исследование, сканировавшее мозг именно у таких работников, получило неутешительные результаты. Обнаружили, что во время трудных задач у людей появляется токсическое химическое вещество, — пишет Inverse.

Оно называется глутамат. Его можно было увидеть у людей, работающих на работах, где необходима интенсивная концентрация. Глутамат изменяет работу области мозга, участвующей в планировании и принятии решений, латеральной префронтальной коры (lPFC).

Новое исследование Парижского института мозга (ICM) пыталось выяснить, могут ли такие когнитивные функции, как сосредоточенность, память, многозадачность и решение проблем вызвать усталость lPFC. Ключевым в эксперименте был мозг. Это – командный центр тела, регулирующий нашу жизнедеятельность посредством огромного потребления энергии. Обычно нервные клетки расщепляют питательные вещества, чтобы высвободить энергию. Этот процесс нам больше известен как метаболизм.

Однако он имеет и обратную сторону. Во время него возникают метаболиты или молекулы побочных продуктов типа глутамата. Наш мозг очищает такие вещества во время сна. Исследователи в Париже хотели проверить, как оказывает влияние высокий тип концентрации на наличие полезных и химических веществ.

Для этого создали 2 группы из 40 участников. Все они сидели в офисе перед компьютером в течение 6,5 часов. Одна из групп должна была выполнять трудные задачи. Например, сортировать буквы на гласные и согласные, которые появлялись на экране каждые 1,6 секунды. Другая группа выполняли схожие задачи, но гораздо более простые. Для сканирования мозга использовали магнитно-резонансную спектроскопию (MRS). Измерения производились трижды: в начале, в середине и в конце дня.

В ходе исследования у группы с высокой концентрацией было повышено количество глутамата. К тому же в конце после когнитивных задач ученые предложили пройти тест на принятие решений. Это могли быть физические или когнитивные усилия – выбирать более легкие или более трудные задачи, ездить на велосипеде. Спрашивали и по поводу терпения – сколько участники готовы ждать за большее вознаграждение.

Парижские авторы отметили, что группа с повышенным уровнем метаболитов предпочитала менее обременительный выбор. Они восприняли часть эксперимента как нетребовательную вообще. Поэтому это исследование вызвало вопрос о структуре рабочего дня для некоторых профессий.

Следует учитывать, что к концу рабочего дня производительность сильно снижается. Например, за одну смену авиадиспетчеры сопровождают самолеты только до 2-х часов, а затем делают перерыв. Отдых нужен был бы и пилотам, врачам или водителям автобусов.

Кроме того, следует помнить, что решения к концу дня будут легкомысленными и помогут только в краткосрочной перспективе.

Напомним, что ранее ученые выяснили, как можно преодолеть преждевременное старение.