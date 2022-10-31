З паузами та різними завданнями. Якою має бути робота, щоб вона не завдавала шкоди людині

Нове дослідження показує, що висока концентрація на роботі розвиває токсичні речовини у мозку.

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Багато хто сьогодні працює в офісі, де тривалий робочий день позбавляє сил. Іноді вам потрібно виконувати надскладні завдання, що вимагають термінового розв'язання під кінець дня.

Однак недавнє дослідження, яке сканувало мозок саме у таких працівників, отримало невтішні результати. Виявили, що під час важких завдань у людей з'являється токсична хімічна речовина, пише Inverse.

Воно називається глутамат. Її можна було побачити у людей, які працюють на роботах, де потрібна інтенсивна концентрація. Глутамат змінює роботу області мозку, що бере участь у плануванні та прийнятті рішень, латеральної префронтальної кори (lPFC).

Нове дослідження Паризького інституту мозку (ICM) намагалося з'ясувати, чи можуть такі когнітивні функції, як зосередженість, пам'ять, багатозадачність та розв'язання проблем спричиняти втому lPFC. Ключовим в експерименті був мозок. Це — командний центр тіла, який регулює нашу життєдіяльність через величезне споживання енергії. Зазвичай нервові клітини розщеплюють поживні речовини, щоб звільнити енергію. Цей процес нам більше відомий як метаболізм.

Однак він має і зворотний бік. Під час нього виникають метаболіти чи молекули побічних продуктів типу глутамату. Наш мозок очищає такі речовини під час сну. Дослідники в Парижі хотіли перевірити, як впливає високий тип концентрації на наявність корисних та хімічних речовин.

Для цього створили 2 групи із 40 учасників. Усі вони сиділи в офісі перед комп'ютером протягом 6,5 години. Одна з груп мала виконувати важкі завдання. Наприклад, сортувати літери на голосні та приголосні, які з'являлися на екрані кожні 1,6 секунди. Інша група виконувала схожі завдання, але набагато простіші. Для сканування мозку використовували магнітно-резонансну спектроскопію (MRS). Вимірювання проводилися тричі: на початку, у середині та наприкінці дня.

Під час дослідження у групи з високою концентрацією було підвищено кількість глутамату. До того ж наприкінці після когнітивних завдань вчені запропонували пройти тест на прийняття рішень. Це могли бути фізичні чи когнітивні зусилля — вибирати легші чи складніші завдання, їздити велосипедом. Запитували й щодо терпіння — скільки учасники готові чекати за більшу винагороду.

Паризькі автори зазначили, що група з підвищеним рівнем метаболітів віддавала перевагу менш обтяжливому вибору. Вони сприйняли частину експерименту як невимогливу взагалі. Тому це дослідження викликало питання про структуру робочого дня для деяких професій.

Слід враховувати, що на кінець робочого дня продуктивність сильно знижується. Наприклад, за одну зміну авіадиспетчери супроводжують літаки лише до 2-х годин, а потім роблять перерву. Відпочинок був би потрібен і пілотам, лікарям або водіям автобусів.

Крім того, слід пам'ятати, що рішення до кінця дня будуть легковажними та допоможуть лише у короткостроковій перспективі.

Нагадаємо, що раніше вчені з'ясували, як можна подолати передчасне старіння.