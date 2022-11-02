Прогресса недостаточно. За последние 45 000 лет человечество пережило более 50 "жестких чисток"

Ученые обнаружили, что люди также уязвимы к изменениям климата, как и другие животные.

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Жесткие чистки в результате изменения климата и окружающей среды ранее наблюдались у других видов, однако ученые не могли обнаружить их у людей. Однако новое исследование доказывает, что способности людей адаптировать свое поведение, разрабатывать новые инструменты и методы не всегда было достаточно, чтобы пережить трудные времена, пишет Science Alert.

Группа ученых из Австралийского центра древней ДНК, Университета Аделаиды и Австралийского национального университета проанализировали ДНК более тысячи человек, живших в Европе и Азии за последние 45 тысяч лет. Исследователи пришли к выводу, что жесткие чистки из-за изменений климата и окружающей среды, следы которых раньше наблюдались у других видов, также происходили и у людей. Однако эти следы были скрыты от глаз ученых частым смешением популяций за последние 8 тысяч лет.

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В более ранних исследованиях ученые использовали статистические инструменты для поиска свидетельств жестких зачисток — им удалось обнаружить достаточное количество прошлых адаптивных кризисов у животных и растений, однако совсем мало в геномах человека.

В результате ученые предположили, что генетическая адаптация встречалась у людей крайне редко, по видимому, из-за ненужности — инновации помогали адаптироваться к изменениям окружающей среды. Кроме того, некоторые исследователи считали, что естественный отбор происходил среди умеренно полезных генетических вариантов, в результате сигналы этих генетических адаптаций были слишком тонки и неуловимы.

Однако около 40 лет назад ученые разработали технологии, позволяющие извлечь крохотное количество ДНК из останков скелетов — у ученых появилась возможность изучить геномы древних популяций.

В ходе исследования ученые обнаружили, что за последние 10 тысяч лет в Евразии особенно часто происходили смешения генетически различных популяций. Исследователи предположили, что эти события могли замаскировать следы исторических выборочных чисток.

Ученые провели компьютерное моделирование, основанное на оценках генетического смешения. Результаты свидетельствовали о том, древние сигналы отбора действительно присутствуют, однако они сильно разбавлены современными геномами.

Ученые сравнили сигналы отбора в древних и современных ДНК — оказалось, что первые содержат куда больше сигналов жестких чисток, чем современные образцы. Более поздние зачистки были более склонны к стиранию из-за того, что они были редки или полностью отсутствовали у одной из смешанных популяций.

Результаты исследования отмечают, что жесткие зачистки из-за изменений климата и окружающей среды были также свойственны для человека, как и для других видов. В общей сложности ученые обнаружили следы более 50 жестких чистках, в которых редкий генетический вариант резко пронесся через популяцию. Ученые предполагают, что из-за изменений окружающей среды вымерли те, у кого отсутствовал этот редкий генетический вариант. Например, самый поразительный скачок наблюдался среди ранних анатолийских земледельцев, он был связан с иммунной системой и коснулся генетической области MHC-III.

Ученые отмечают, что им потребуется больше исследований и новые статистические методы, чтобы понять, как адаптация работает на генетическом уровне.

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