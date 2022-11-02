Прогресу недостатньо. За останні 45 000 років людство пережило понад 50 "жорстких чисток"

Вчені виявили, що люди також уразливі до змін клімату, як і інші тварини.

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Жорсткі чистки внаслідок зміни клімату та довкілля раніше спостерігалися в інших видів, проте вчені не могли виявити їх в людей. Однак нове дослідження доводить, що здатності людей адаптувати свою поведінку, розробляти нові інструменти та методи не завжди було достатньо, щоб пережити важкі часи, пише Science Alert.

Група вчених з Австралійського центру стародавньої ДНК, Університету Аделаїди та Австралійського національного університету проаналізували ДНК понад тисячу людей, які жили в Європі та Азії за останні 45 тисяч років. Дослідники дійшли висновку, що жорсткі чистки через зміни клімату та навколишнього середовища, сліди яких раніше спостерігалися в інших видів, також відбувалися й у людей. Однак ці сліди були приховані від очей учених через часте змішування популяцій за останні 8 тисяч років.

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У попередніх дослідженнях вчені використовували статистичні інструменти для пошуку свідчень жорстких зачисток — їм вдалося виявити достатню кількість минулих адаптивних криз у тварин і рослин, проте зовсім мало в геномах людини.

У результаті вчені припустили, що генетична адаптація зустрічалася у людей вкрай рідко, мабуть, через непотрібність — інновації допомагали адаптуватися до змін навколишнього середовища. Крім того, деякі дослідники вважали, що природний відбір відбувався серед помірно корисних генетичних варіантів, в результаті сигнали цих генетичних адаптацій були надто тонкі та невловимі.

Проте близько 40 років тому вчені розробили технології, що дозволяють видобути крихітну кількість ДНК з решток скелетів — у вчених з'явилася можливість вивчити геноми стародавніх популяцій.

Під час дослідження вчені виявили, що протягом останніх 10 тисяч років у Євразії особливо часто відбувалися змішання генетично різних популяцій. Дослідники висловили припущення, що ці події могли замаскувати сліди історичних вибіркових чисток.

Вчені провели комп'ютерне моделювання, що ґрунтується на оцінках генетичного змішування. Результати свідчили, що давні сигнали відбору дійсно присутні, проте вони сильно розбавлені сучасними геномами.

Вчені порівняли сигнали відбору в стародавніх і сучасних ДНК — виявилося, що перші містять набагато більше сигналів жорстких чисток, ніж сучасні зразки. Пізніші зачистки були більш схильні до стирання через те, що вони були рідкісні або були відсутні в одній із змішаних популяцій.

Результати дослідження зазначають, що жорсткі зачистки через зміни клімату та навколишнього середовища були також властиві як для людини, так і для інших видів. Загалом вчені виявили сліди понад 50 жорстких чищення, у яких рідкісний генетичний варіант різко пронісся через популяцію. Вчені припускають, що через зміни довкілля вимерли ті, у кого був відсутній цей рідкісний генетичний варіант. Наприклад, найбільш приголомшливий стрибок спостерігався серед ранніх анатолійських землеробів, він був пов'язаний з імунною системою і торкнувся генетичної області MHC-III.

Вчені відзначають, що їм потрібно більше досліджень і нові статистичні методи, щоб зрозуміти, як адаптація працює на генетичному рівні.

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