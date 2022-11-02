Культурное наследие под угрозой. Всему виной - изменения климата

Ценные артефакты могут исчезнуть не только на суше, но и в воде.

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Недавно в журнале Antiquity появился ряд статей. Их авторами выступили археологи со всего мира. Они бьют тревогу из-за смены окружающей среды. Отмечается, что огромное количество ценных руин и артефактов климатический кризис может повредить или разрушить навсегда, пишет Ancient Origins.

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Цель публикаций – предупредить политиков об опасности. Каждая из работ археологов объясняет, что грозит обнаруженным и необнаруженным объектам культурного наследия. Первой из них являются смывы водно-болотных угодий.

Именно в таких средах могут долго храниться древние артефакты или просто образцы людей и животных. То, что мы имеем сейчас, может просто смыть водой или полностью высушить – в зависимости от места, где это находится. Одной из самых важных находок является человек Толланда в Дании. Он жил 2000 лет назад, но его тело хорошо сохранилось из-за погребения в болоте.

Профессор Хеннинг Маттисен отметил, что органические материалы могут храниться в такой среде тысячелетиями. Но на сегодня почти половина водно-болотных угодий потеряна. Причиной этого выступает рост городов. Примером сокрушительного разрушения есть Сомерсет в Англии, где есть поселение железного века. За последние четыре года уровень угодий на месте Гластонбери-Лейк-Виллидж снизился на треть метра. В результате древние артефакты разрушаются скорее на открытом воздухе.

Фото: Tech Explorist

Есть и опасность от изменения биоразнообразия в воде. В частности, памятки в мировых океанах тоже под угрозой. Изменения климата не только поднимут температуру воды, но и повлекут за собой усиленное подкисление воды. Все, что на дне моря сейчас, будет рушиться быстрее. Вызывают опасения и увеличение суровых погодных явлений. В 2015 году тайфун на Северных Марианских островах уже сильно повреждал корабли времен Второй мировой войны.

Археолог Дэвид Грегори из Национального музея Дании прокомментировал это так:

"С одной стороны, ЮНЕСКО утверждает, что подводное культурное наследие следует хранить in situ на морском дне, но всегда ли это реально?"

Сейчас большинство пытаются оставлять подводные обломки в водной среде. Однако это может привести к уничтожению многих ценных артефактов в будущем. Пока у правительства мало стратегий защиты археологических памятников в целом. Остро этот вопрос возникает в странах с низким и средним уровнем дохода.

Учитывая тревожное состояние климата, археологи будут пытаться привлечь внимание представителей правительства на конференции ООН по изменению климата 2022 года.

Напомним, ранее писали об обнаружении целой системы подводных рек в Антарктиде, ускоряющих таяние ледников.