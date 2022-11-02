Культурна спадщина під загрозою. У всьому винні — зміни клімату

Цінні артефакти можуть зникнути не лише на суші, а й у воді.

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Нещодавно в журналі Antiquity з'явилася низка статей. Їхніми авторами виступили археологи з усього світу. Вони б'ють на сполох через зміну навколишнього середовища. Зазначається, що кліматична криза може зашкодити або зруйнувати назавжди величезну кількість цінних руїн та артефактів, пише Ancient Origins.

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Мета публікацій – попередити політиків про небезпеку. Кожна з робіт археологів пояснює, що загрожує виявленим та невиявленим об'єктам культурної спадщини. Першою є змиви водно-болотних угідь.

Саме в таких середовищах можуть довго зберігатись давні артефакти або просто зразки людей та тварин. Те, що ми маємо зараз, може просто змити водою або повністю висушити – залежно від місця, де це знаходиться. Однією з найважливіших знахідок є людина Толланду в Данії. Вона жила 2000 років тому, але її тіло добре збереглося через поховання у болоті.

Професор Хеннінг Маттісен зазначив, що органічні матеріали можуть зберігатися в такому середовищі тисячоліттями. Але сьогодні майже половину водно-болотних угідь втрачено. Причиною цього є зростання міст. Прикладом нищівної руйнації є Сомерсет в Англії, де є поселення залізного віку. За останні чотири роки рівень угідь на місці Гластонбері-Лейк-Віллідж знизився на третину метра. В результаті давні артефакти руйнуються швидше на відкритому повітрі.

Фото: океан

Є й небезпека від зміни біорізноманіття у воді. Зокрема, пам'ятки у світових океанах також під загрозою. Зміни клімату не тільки піднімуть температуру води, а й спричинять посилене підкислення води. Все, що на дні моря зараз, руйнуватиметься швидше. Викликають побоювання і збільшення суворих погодних явищ. У 2015 році тайфун на Північних Маріанських островах вже сильно пошкодив кораблі часів Другої світової війни.

Археолог Девід Грегорі з Національного музею Данії прокоментував це так:

"З одного боку, ЮНЕСКО стверджує, що підводну культурну спадщину слід зберігати in situ на морському дні, але чи завжди це реально?"

Наразі більшість намагаються залишати підводні уламки у водному середовищі. Однак це може призвести до знищення багатьох цінних артефактів у майбутньому. Поки що в уряду мало стратегій захисту археологічних пам'яток загалом. Гостро це питання виникає у країнах із низьким та середнім рівнем доходу.

Зважаючи на тривожний стан клімату, археологи намагатимуться привернути увагу представників уряду на конференції ООН зі зміни клімату 2022 року.

Нагадаємо, раніше писали про виявлення цілої системи підводних річок в Антарктиді, які прискорюють танення льодовиків.