Неприятная правда. Ученые сосчитали сколько людей уже пили воду, которую мы пьем сейчас

Хотелось бы не думать об этом, но фактически из нашего крана течет моча динозавров и других предков, пусть и очищенная.

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Как только мы избавляем свое тело от воды, она отправляется в путешествие. Существует всего два цикла, которые может пройти вода, прежде, чем она вернется в наш кран — городской водный цикл и естественный водный цикл, пишет Daily Mail.

Вода на Земле сегодня та же, что была и около 5 миллиардов лет назад. Она снова и снова перерабатывается, очищается и отправляется в наш водопровод — однако как не крути, говорят ученые, а по сути люди ежедневно пьют мочу динозавров и других своих предков.

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В новом исследовании ученые решили рассчитать какое количество людей пили воду, которую мы пьем сегодня из-под крана. Оказалось, что каждый выпитый нами стакан воды из-под крана ранее уже был выпит до 10 раз.

Человечество разделяет отходы тысячи лет, однако лишь в начале 21-го века нам удалось усовершенствовать технику очистки воды, позволяющую получать безопасную питьевую воду.

В своем исследовании для подсчета количества людей, которые уже пили воду для нас ученые использовали специальную формулу:

соотношение мочи = (общее количество выпитой воды)/(общее количество воды) = (общая биомасса когда-либо живших позвоночных* скорость мочи)/(общая вода) = (средняя биомасса позвоночных).

* скорость мочеиспускания в год * годы позвоночных) / (общее количество воды).

Ученые пришли к выводу, что рацион воды составляет около 350 миллионов лет, когда 5 миллиардов тонн позвоночных мочатся в 8 раз больше массы своего тела в год, что составляет более 58 миллиардов квадратных километров мочи. А это в свою очередь означает, что атомы в средней молекуле воды уже были сконцентрированы в моче примерно десяток раз. И это, по словам ученых, еще консервативная оценка.

Наши предки и ранее использовали сточные воды для орошения, дождевую воду для бытовых нужд и даже строили рыбные пруды, используя сточные воды. В современном мире люди используют более изощренные способы преобразования сточных вод в питьевую воду. Но по сути, все это представляет собой один бесконечный процесс рециркуляции.

Существует всего два сценария движения воды. Городской водный цикл предполагает, что вода сначала обрабатывается на заводе, затем попадает в наши дома, затем стекает в канализационный трубопровод и поступает в очистные сооружения района. Здесь она либо будет очищена для дальнейшего использования, либо будет сброшена в окружающую среду. Вода сбрасываемая в реку, вероятнее всего, перетечет в другой водоем, который, например, питает завод по производству питьевой воды и тут круговорот городской воды начнет новый круг.

В случае, если вода не поступит на завод, начнется естественный водный цикл. Вода попадет в океан или испарится в воздух. Морские обитатели потребляют океанскую воду несколько раз, прежде чем она испарится, образуя облака в небе. Во время конденсации эта вода вернется на землю обратно в виде дождя. Эти осадки уже могут попасть или в городской цикл или остаться в естественном.

В современном миры мы используем ряд передовых технологий для отделения отходов от воды. Например, микрофильтрацию, ультрафильтрацию, мембраны обратного осмоса, озон в сочетании с биологической фильтрацией, УФ-обеззараживание, и окисление с помощью УФ-излучения. И это только те методы, что были описаны в более раннем исследовании 2018 года.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему стоит отказаться от бутилированной воды.