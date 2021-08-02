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Технологии и наука

Ученые рассказали, почему стоит отказаться от бутилированной воды

Юлия Чайка
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вода, кран, рука, человек, кухня, фото

Ни для кого не секрет, что бутилированная вода оказывает большее влияние на окружающую среду, чем вода из-под крана. Однако теперь эксперты подсчитали, насколько велика эта разница.

Используя в качестве тестового примера испанский город Барселону, где проживает около 1,35 миллиона человек, около 58 % из которых хотя бы иногда потребляют бутилированную воду, новое исследование оценивает, какими будут последствия, если каждый житель города полностью перейдет на потребление бутилированной воды, пишет Science Alert.

Как выяснила команда, из-за процесса добычи и обработки необходимого сырья, дополнительная производственная нагрузка в год будет стоить 83,9 миллиона долларов и приведет к ежегодной потере 1,43 вида животных.

Это окажет примерно в 1400 раз большее воздействие на экосистемы и в 3500 раз увеличит затраты ресурсов по сравнению с переходом всех жителей города на водопроводную воду.

"Более высокое воздействие бутилированной воды на окружающую среду было обусловлено высоким расходом материалов (т. е. упаковки) и энергии", — рассказали исследователи.

Эти цифры основаны на методологии оценки жизненного цикла (LCA), взвешивающей экологическую нагрузку продукта в течение всего срока его жизненного цикла — службы: добыча сырья, производство, транспортировка, распределение, использование и утилизация.

Однако в этом случае команда сделала нечто необычное: они объединили LCA с аналогичной системой, используемой для измерения здоровья, называемой оценкой воздействия на здоровье (HIA). Цель заключалась в том, чтобы увидеть, какие компромиссы для здоровья могут возникнуть при сравнении воды в бутылках с фильтрованной и нефильтрованной водопроводной водой.

Хотя общее мнение заключается в том, что водопроводная и бутилированная вода одинаково безопасны для питья (не в последнюю очередь потому, что водопроводная вода подвергается гораздо более строгим нормам со стороны правительств), водопроводная вода в процессе очистки может выделять химические вещества, называемые тригалометанами, которые были связаны с раком мочевого пузыря.

Однако, как заявляют ученые, риск для здоровья хоть и существует, но он очень мал. Если бы Барселона массово перешла на водопроводную воду, продолжительность жизни сократилась бы в среднем на два часа на человека, или примерно на 309 потерянных лет жизни. С фильтрованной водой этот риск снизился бы еще больше, до 36 лет.

"За последние годы качество водопроводной воды в Барселоне значительно возросло с момента внедрения глубокой доочистки. Однако это значительное улучшение не было отражено в увеличении потребления водопроводной воды. Это свидетельствует о том, что потребление воды может быть мотивировано субъективными факторами, не связанными с качеством", — рассказала эпидемиолог Кристина Вильянуэва из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal).

По мнению исследователей, эти факторы могут включать восприятие риска, вкус, запах, влияние маркетинговых кампаний, компаний, производящих бутилированную воду, а также недоверие к качеству водопроводной воды.

Потребление бутилированной воды растет, причем в некоторых регионах довольно резко, поэтому важно, чтобы все мы знали об экологических последствиях покупки и употребления воды таким способом, и не только при производстве пластика, но и при его утилизации.

Несмотря на то, что исследователи признают некоторые ограничения в своем исследовании, в том числе ориентацию на Барселону, сложность совмещения измерений LCA и HIA, где они не были доступны для города, и несколько других приблизительных, а не точных факторов, это все равно достойное и не лишнее напоминание об экологических последствиях нашего выбора.

"Результаты исследования показывают, что с учетом как экологических, так и медицинских последствий, водопроводная вода является лучшим вариантом, чем бутилированная, поскольку бутилированная вода оказывает более широкий спектр воздействия", — заключила эколог-эпидемиолог Кэтрин Тонн из ISGlobal.