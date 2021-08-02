Учені розповіли, чому варто відмовитися від бутильованої води

Ні для кого не секрет, що бутильована вода здійснює більший вплив на навколишнє середовище, ніж вода з-під крана. Однак, тепер експерти підрахували, наскільки велика ця різниця.

Використовуючи в ролі тестового прикладу іспанське місто Барселону, де проживає близько 1,35 мільйона чоловік, близько 58% з яких хоча б іноді споживають бутильовану воду, нове дослідження оцінює, якими будуть наслідки, якщо кожен житель міста повністю перейде на споживання бутильованої води, пише Science Alert.

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Як з'ясувала команда, через процес видобутку та обробки необхідної сировини, додаткове виробниче навантаження на рік коштуватиме 83,9 мільйони доларів і призведе до щорічної втрати 1,43 виду тварин.

Це надасть приблизно в 1400 разів більший вплив на екосистеми і в 3500 разів збільшить витрати ресурсів порівняно з переходом усіх жителів міста на водопровідну воду.

"Більш високий вплив бутильованої води на навколишнє середовище був обумовлений високою витратою матеріалів (тобто пакування) та енергії", — розповіли дослідники.

Ці цифри засновані на методології оцінки життєвого циклу (LCA), зважують екологічне навантаження продукту протягом усього терміну його життєвого циклу — служби: видобуток сировини, виробництво, транспортування, розподіл, використання та утилізація.

Однак, у цьому випадку команда зробила щось незвичайне: вони об'єднали LCA з аналогічною системою, яка використовується для вимірювання здоров'я, званої оцінкою впливу на здоров'я (HIA). Мета полягала в тому, щоб побачити, які компроміси для здоров'я можуть виникнути при порівнянні води в пляшках з фільтрованою і нефільтрованою водопровідною водою.

Хоча загальна думка полягає в тому, що водопровідна і бутильована вода однаково безпечні для пиття (не в останню чергу тому, що водопровідна вода піддається набагато більш суворим нормам з боку урядів), водопровідна вода в процесі очищення може виділяти хімічні речовини, звані тригалометанами, які були пов'язані з раком сечового міхура.

Однак, як заявляють учені, ризик для здоров'я хоч і існує, але він дуже малий. Якби Барселона масово перейшла на водопровідну воду, тривалість життя скоротилася б у середньому на дві години на людину, або приблизно на 309 втрачених років життя. З фільтрованою водою цей ризик знизився б ще більше, до 36 років.

"За останні роки якість водопровідної води в Барселоні значно зросла з моменту впровадження глибокої доочистки. Однак, це значне поліпшення не було відображено в збільшенні споживання водопровідної води. Це свідчить про те, що споживання води може бути мотивоване суб'єктивними факторами, не пов'язаними з якістю", — розповіла епідеміологиня Крістіна Вільянуева з Барселонського інституту глобальної охорони здоров'я (ISGlobal).

На думку дослідників, ці фактори можуть включати сприйняття ризику, смак, запах, вплив маркетингових кампаній, компаній, що виробляють бутильовану воду, а також недовіру до якості водопровідної води.

Споживання бутильованої води росте, причому в деяких регіонах досить різко, тому важливо, щоб усі ми знали про екологічні наслідки покупки і вживання води в такий спосіб, і не тільки при виробництві пластику, але і при його утилізації.

Незважаючи на те, що дослідники визнають деякі обмеження у своєму дослідженні, зокрема орієнтацію на Барселону, складність суміщення вимірювань LCA і HIA, де вони не були доступні для міста, і кілька інших приблизних, а не точних факторів, це все одно гідне і не зайве нагадування про екологічні наслідки нашого вибору.

"Результати дослідження показують, що з урахуванням як екологічних, так і медичних наслідків, водопровідна вода є кращим варіантом, ніж бутильована, оскільки бутильована вода надає більш широкий спектр впливу", — підсумувала еколог-епідеміолог Кетрін Тонн з ISGlobal.