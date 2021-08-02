Учені розповіли, чому варто відмовитися від бутильованої води
Ні для кого не секрет, що бутильована вода здійснює більший вплив на навколишнє середовище, ніж вода з-під крана. Однак, тепер експерти підрахували, наскільки велика ця різниця.
Використовуючи в ролі тестового прикладу іспанське місто Барселону, де проживає близько 1,35 мільйона чоловік, близько 58% з яких хоча б іноді споживають бутильовану воду, нове дослідження оцінює, якими будуть наслідки, якщо кожен житель міста повністю перейде на споживання бутильованої води, пише Science Alert.
Як з'ясувала команда, через процес видобутку та обробки необхідної сировини, додаткове виробниче навантаження на рік коштуватиме 83,9 мільйони доларів і призведе до щорічної втрати 1,43 виду тварин.
Це надасть приблизно в 1400 разів більший вплив на екосистеми і в 3500 разів збільшить витрати ресурсів порівняно з переходом усіх жителів міста на водопровідну воду.
"Більш високий вплив бутильованої води на навколишнє середовище був обумовлений високою витратою матеріалів (тобто пакування) та енергії", — розповіли дослідники.
Ці цифри засновані на методології оцінки життєвого циклу (LCA), зважують екологічне навантаження продукту протягом усього терміну його життєвого циклу — служби: видобуток сировини, виробництво, транспортування, розподіл, використання та утилізація.
Однак, у цьому випадку команда зробила щось незвичайне: вони об'єднали LCA з аналогічною системою, яка використовується для вимірювання здоров'я, званої оцінкою впливу на здоров'я (HIA). Мета полягала в тому, щоб побачити, які компроміси для здоров'я можуть виникнути при порівнянні води в пляшках з фільтрованою і нефільтрованою водопровідною водою.
Хоча загальна думка полягає в тому, що водопровідна і бутильована вода однаково безпечні для пиття (не в останню чергу тому, що водопровідна вода піддається набагато більш суворим нормам з боку урядів), водопровідна вода в процесі очищення може виділяти хімічні речовини, звані тригалометанами, які були пов'язані з раком сечового міхура.
Однак, як заявляють учені, ризик для здоров'я хоч і існує, але він дуже малий. Якби Барселона масово перейшла на водопровідну воду, тривалість життя скоротилася б у середньому на дві години на людину, або приблизно на 309 втрачених років життя. З фільтрованою водою цей ризик знизився б ще більше, до 36 років.
"За останні роки якість водопровідної води в Барселоні значно зросла з моменту впровадження глибокої доочистки. Однак, це значне поліпшення не було відображено в збільшенні споживання водопровідної води. Це свідчить про те, що споживання води може бути мотивоване суб'єктивними факторами, не пов'язаними з якістю", — розповіла епідеміологиня Крістіна Вільянуева з Барселонського інституту глобальної охорони здоров'я (ISGlobal).
На думку дослідників, ці фактори можуть включати сприйняття ризику, смак, запах, вплив маркетингових кампаній, компаній, що виробляють бутильовану воду, а також недовіру до якості водопровідної води.
Споживання бутильованої води росте, причому в деяких регіонах досить різко, тому важливо, щоб усі ми знали про екологічні наслідки покупки і вживання води в такий спосіб, і не тільки при виробництві пластику, але і при його утилізації.
Незважаючи на те, що дослідники визнають деякі обмеження у своєму дослідженні, зокрема орієнтацію на Барселону, складність суміщення вимірювань LCA і HIA, де вони не були доступні для міста, і кілька інших приблизних, а не точних факторів, це все одно гідне і не зайве нагадування про екологічні наслідки нашого вибору.
"Результати дослідження показують, що з урахуванням як екологічних, так і медичних наслідків, водопровідна вода є кращим варіантом, ніж бутильована, оскільки бутильована вода надає більш широкий спектр впливу", — підсумувала еколог-епідеміолог Кетрін Тонн з ISGlobal.