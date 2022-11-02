Неприємна правда. Вчені порахували скільки людей уже пили воду, яку ми п'ємо зараз

Хотілося б не думати про це, але фактично з нашого крана тече сеча динозаврів та інших предків, хоч і очищена.

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Як тільки ми позбавляємо своє тіло води, вона вирушає в подорож. Існує всього два цикли, які може пройти вода, перш ніж вона повернеться в наш кран — міський водний цикл та природний водний цикл, пише Daily Mail.

Вода на Землі сьогодні та сама, що була і близько 5 мільярдів років тому. Вона знову і знову переробляється, очищається і вирушає до нашого водопроводу — проте як не крути, кажуть вчені, а люди власне щодня п'ють сечу динозаврів та інших своїх предків.

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У новому дослідженні вчені вирішили розрахувати скільки людей пили воду, яку ми п'ємо сьогодні з-під крана. Виявилося, що кожна випита нами склянка води з-під крана раніше вже була випита до 10 разів.

Людство розділяє відходи тисячі років, проте лише на початку 21 століття нам вдалося вдосконалити техніку очищення води, що дозволяє отримувати безпечну питну воду.

У своєму дослідженні для підрахунку кількості людей, які вже пили воду для нас, вчені використовували спеціальну формулу :

співвідношення сечі = (загальна кількість випитої води)/(загальна кількість води) = (загальна біомаса колись живих хребетних* швидкість сечі)/(загальна вода) = (середня біомаса хребетних).

* швидкість сечовипускання на рік * роки хребетних)/(загальна кількість води).

Вчені дійшли висновку, що раціон води становить близько 350 мільйонів років, тоді як 5 мільярдів тонн хребетних ходять у туалет у 8 разів більше за масу свого тіла на рік, що становить понад 58 мільярдів квадратних кілометрів сечі. А це, зі свого боку, означає, що атоми в середній молекулі води вже були сконцентровані в сечі приблизно десяток разів. І це, за словами вчених, є ще консервативною оцінкою.

Наші пращури й раніше використовували стічні води для зрошення, дощову воду для побутових потреб і навіть будували рибні ставки, використовуючи стічні води. У світі люди використовують більш витончені способи перетворення стічних вод у питну воду. Але в принципі, все це є одним нескінченним процесом рециркуляції.

Існує лише два сценарії руху води. Міський водний цикл припускає, що вода спочатку обробляється на заводі, потім потрапляє в наші будинки, потім стікає у каналізаційний трубопровід і надходить до очисних споруд району. Тут вона або буде очищена для подальшого використання, або буде злита у навколишнє середовище. Вода, що зливається у річку, найімовірніше, перетече в іншу водойму, яка, наприклад, живить завод з виробництва питної води і тут кругообіг міської води почне нове коло.

Якщо вода не надійде на завод, почнеться природний водний цикл. Вода потрапить у океан чи випарується у повітря. Морські жителі споживають океанську воду кілька разів, перш ніж вона випарується, утворюючи хмари у небі. Під час конденсації ця вода повернеться на землю у вигляді дощу. Ці опади вже можуть потрапити або до міського циклу або залишитися в природному.

У сучасному світі ми використовуємо низку передових технологій для відокремлення відходів від води. Наприклад, мікрофільтрацію, ультрафільтрацію, мембрани зворотного осмосу, озон у поєднанні з біологічною фільтрацією, УФ-знезараження, та окислення за допомогою УФ-випромінювання. І це лише ті методи, що були описані у попередньому дослідженні у 2018 році.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому варто відмовитись від бутильованої води.