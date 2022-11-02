Усатые Шерлоки. Кошки хранят ДНК мест преступлений и могут помочь найти преступника

Ученые обнаружили, что эти безмолвные свидетели преступления могут знать и "рассказать" больше, чем мы могли бы предположить.

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Нам так мало известно о поведении и характере котов, что ученые из года в год проводят массу различных исследований, чтобы помочь владельцам питомцев лучше понимать повадки своих подопечных. В новом исследовании ученые сосредоточились на том, какую информацию могут хранить наши питомцы и как она может помочь людям, пишет Science Alert.

Группа ученых из Университета Флиндерса в Австралии задумалась над тем, что домашние питомцы нередко становятся молчаливыми свидетелями преступлений, однако их невозможно допросить, а потому правоохранительные органы не рассматривают их, как источники новых данных. Однако ученые задумались над тем, что питомцы все же могут "рассказать" о преступлении и даже помочь в поимке преступника.

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Исследователи сосредоточились на том, как домашние животные могут переносить ДНК. Например, кошачий мех может содержать достаточное количество ДНК человека, который находился с ними рядом. То есть фактически коты способны хранить ДНК места преступления и даже самого преступника, а значит может помочь правоохранителям идентифицировать его.

По словам судебно-медицинского эксперта Хайди Монкман, технология анализа ДНК сегодня стала чрезвычайно сложной и позволяет обнаружить даже крохотные следы генетического материала, которые могут иметь значение во время расследования преступления.

Дело в том, что даже краткосрочный контакт с объектом может оставить следы генетического материала. Конечно, сенсорной ДНК не будет достаточно для идентификации, однако ее можно использовать для подтверждения других улик или исключения подозреваемых.

Любопытно, что человеку даже не нужно касаться поверхности, чтобы оставить следы ДНК — они могут переноситься различными способами, например, в клетках кожи или волосах, которые могут дрейфовать от проходящего мима тела. Именно здесь домашние питомцы могут сыграть свою главную роль в сохранении ДНК места преступления.

В новом исследовании приняли участие два десятка кошек из 15 различных домовладений. Ученые дважды взяли мазок с правой стороны каждой кошки и собрали образцы ДНК у жителей домов. Затем ученые обработали мазки кошек и ДНК людей и изучили анкеты, заполненные владельцами животных — привычки кошек, их повседневное поведение, как часто кошку трогали и кто из домашних взаимодействовал с ней чаще всего.

Ученые обнаружили ДНК в 80% кошачьих мазков. Оказалось, что нет существенной разницы между количеством ДНК и временем, прошедшим с последнего контакта, или длиной шерсти питомца. Любопытно, что большая часть ДНК была получена кошками от людей из собственного дома, однако у 6 кошек ученые также обнаружили следы неизвестного человека.

Исследователи отмечают, что результаты доказывают, что кошки в действительности могут оказаться полезными свидетелями преступлений. Однако потребуется еще ряд исследований, чтобы понять, насколько устойчива человеческая ДНК на кошках, что может на нее влиять и какие существуют способы передачи ДНК от человека к кошке и наоборот.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему кошки будят своих хозяев так рано и что с этим делать.