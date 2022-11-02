Частички гения. Что случилось с вырезанным мозгом Альберта Эйнштейна

После исследований вопреки последней воли физики, некоторы ткани исчезли без следа.

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Альберт Эйнштейн является гением своего рода. Многие из его теорий сбываются даже сегодня. Смерть его постигла 18 апреля 1955 года. В возрасте 76 лет он скончался от аневризмы аорты.

По его завещанию, останки физика кремировали. Прах развеяли в неустановленном месте. Но мозг его сохранили – пишет издание Live Science.

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Вскрытием выдающегося физика руководил патологоанатом Томас Штольц Гарви. Он занимал должность в Принстонской больнице. Именно этот человек достал мозг Эйнштейна и разрезал на 240 блоков. Около сорока лет они принадлежали ему.

Сегодня ситуация уже другая. Сто семьдесят блоков мозга вернули в Университетский медицинский центр Принстона. Там они надежно хранятся взаперти. Еще 46 сейчас являются экспонатами в Музее истории медицины Мюттера. Но многие части просто отсутствуют.

Гарви верит, что секретом этого является нечто исключительное в мозгу Эйнштейна. В 1955 году он разрезал некоторые блоки на 12 комплектов по 200 сверхтонких кусочков ткани. Все это было задокументировано на фото. Без разрешения семьи он раздал их неизвестному числу исследователей, чтобы раскрыть скрытые тайны.

Он раздавал частицы лично. Остальные части мозга гения Гарви хранил в своем авто. К концу путешествия остальные блоки мозга он переместил в свой дом. Там они были до 1998 года. Лишь тогда патологоанатом вернул останки в Принстонский университет.

Попытки Харви смогли пролить некоторый свет на особенности мозга ученого. В частности, некоторые исследования показали незначительные отличия в структуре мозга Эйнштейна по сравнению с контрольными группами обычного мозга, включая дополнительную бороздку в лобной доле Эйнштейна. Это часть мозга, связанная с рабочей памятью и планировкой. Также ученые заметили большую концентрацию нейронов в определенных областях, что, возможно, способствовало более быстрой обработке информации.

Многие исследователи вернули фрагменты мозга с тех пор. Но некоторые никогда не были восстановлены. В то время как большинство рассеченных фрагментов есть в Принстоне, бесчисленное количество образцов ткани просто исчезло.

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