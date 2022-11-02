Частинки генія. Що трапилося з вирізаним мозком Альберта Ейнштейна

Після досліджень всупереч останньої волі фізики деякі тканини зникли без сліду.

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Альберт Ейнштейн є генієм свого роду. Багато його теорій збуваються навіть сьогодні. Смерть його спіткала 18 квітня 1955 року. У віці 76 років він помер від аневризми аорти.

За його заповітом, останки фізика кремували. Прах розвіяли у невстановленому місці. Але мозок його зберегли — пише виданняLive Science.

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Розтин видатного фізика керував патологоанатом Томас Штольц Гарві. Він обіймав посаду в Прінстонській лікарні. Саме ця людина дістала мозок Ейнштейна і розрізала на 240 блоків. Близько сорока років вони належали йому.

Сьогодні ситуація вже інша. Сто сімдесят блоків мозку повернули до Університетського медичного центру Прінстона. Там вони надійно зберігаються під замком. Ще 46 зараз є експонатами у Музеї історії медицини Мюттера. Але багато частин просто відсутні.

Гарві вірить, що секретом цього є виняткове в мозку Ейнштейна. У 1955 році він розрізав деякі блоки на 12 комплектів по 200 надтонких шматочків тканини. Все це було документовано на фото. Без дозволу сім'ї він роздав їх невідомій кількості дослідників, щоб розкрити приховані таємниці.

Він роздавав частинки особисто. Інші частини мозку генія Гарві зберігав у своєму авто. До кінця подорожі решту блоків мозку він перемістив у свій будинок. Там вони були до 1998 року. Лише тоді патологоанатом повернув останки до Прінстонського університету.

Спроби Харві змогли пролити світло на особливості мозку вченого. Зокрема, деякі дослідження показали незначні відмінності у структурі мозку Ейнштейна порівняно з контрольними групами звичайного мозку, включаючи додаткову борозенку в лобовій частині Ейнштейна. Це частина мозку, пов'язана з робочою пам'яттю та плануванням. Також вчені помітили велику концентрацію нейронів у певних галузях, що, можливо, сприяло більш швидкій обробці інформації.

Багато дослідників повернули фрагменти мозку з того часу. Але дехто ніколи не був відновлений. У той час як більшість розсічених фрагментів є в Прінстоні, незліченну кількість зразків тканин просто зникло.

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