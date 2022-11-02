Назван рецепт взбитых сливок, которые не вредят талии: потребуются вода, бактерии и кое-что еще

Их также можно взбить до устойчивых пиков и использовать в различные десерты.

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Взбитые сливки широко используются в кулинарии — из них делают различные начинки или крема для тортов. Однако сливки на молочной основе получают свою устойчивость за счет содержания насыщенных жиров, которое может достигать 38%, что весьма опасно для фигуры и здоровья в целом, пишет New Atlas.

Во время взбивания жировые глобулы слипаются и придают крему устойчивость, не позволяя жидкости вытекать. В современном мире существуют немолочные альтернативы этого десерта, но они по-прежнему требуют большого содержания жира из других источников.

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В новом исследовании ученые из факультета пищевых наук Копенгагенского университета сосредоточились на изобретении нового рецепта взбитых сливок, которые бы не содержали жира, а соответственно не портили фигуру и здоровье.

Ключевым ингредиентом нового рецепта сливок являются бактерии — два штамма молочнокислых бактерий, которые широко распространены в природе и уже активно используются в пищевой промышленности.

По словам ведущего автора исследования Йенса Рисбо, для создания усовершенствованных сливок они с коллегами использовали всего четыре ингредиента — воду, бактерии, небольшое количество молочного белка и загуститель. Один штамм бактерий является гидрофильным, то есть притягивает воду, в результате получаются более мягкая неустойчивая консистенция. Второй — гидрофобный, то есть отталкивает воду, в результате мы получаем более устойчивые пики.

По словам ученых, обычно бактерии связывают с чем-то, что необходимо держать подальше от еды. Однако им с коллегами удалось продемонстрировать, что любимые многими взбитые сливки легко получить с помощью возобновляемого ресурса, а также сделать более здоровым и обезжиренным.

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