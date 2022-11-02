Названий рецепт збитих вершків, які не шкодять талії: потрібні вода, бактерії та ще дещо

Їх також можна збити до стійких піків та використовувати у різних десертах.

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Збиті вершки широко використовуються в кулінарії — з них роблять різні начинки або креми для тортів. Однак вершки на молочній основі отримують свою стійкість завдяки вмісту насичених жирів, який може досягати 38%, що дуже небезпечно для фігури та здоров'я загалом, пише New Atlas.

Під час збивання жирові глобули злипаються і надають крему стійкості, не дозволяючи рідині витікати. У сучасному світі є немолочні альтернативи цього десерту, але вони, як і раніше, вимагають великого вмісту жиру з інших джерел.

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У новому дослідженні вчені з факультету харчових наук Копенгагенського університету зосередилися на винаході нового рецепту збитих вершків, які не містили б жиру, а відповідно не псували фігуру і здоров'я.

Ключовим інгредієнтом нового рецепту вершків є бактерії — два штами молочнокислих бактерій, які широко поширені в природі і вже активно використовуються в харчовій промисловості.

За словами провідного автора дослідження Єнса Рісбо, для створення вдосконалених вершків вони з колегами використовували всього чотири інгредієнти — воду, бактерії, невелику кількість молочного білка та загусник. Один штам бактерій є гідрофільним, тобто притягує воду, в результаті виходять м'якіша нестійка консистенція. Другий — гідрофобний, тобто відштовхує воду, в результаті ми отримуємо стійкіші піки.

За словами вчених, зазвичай бактерії пов'язують із чимось, що необхідно тримати якомога далі від їжі. Проте їм із колегами вдалося продемонструвати, що улюблені багатьма збиті вершки легко отримати за допомогою відновлюваного ресурсу, а також зробити здоровішим та знежиреним.

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