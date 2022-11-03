Последний из Могикан. К 2050 году единственный ледник в Африке "умрет"
Исследования показывают, что этот процесс уже не обратим и глыбы льда растают в любом случае.
Последние десятилетия ученые и правительства работают вместе, чтобы предотвратить глобальное потепление. Но, похоже, 10% всех ледников Земли так или иначе исчезнут уже к 2050 году, пишет BBC.
Об этом говорится в новом отчете ЮНЕСКО. Согласно прогнозам ученых, треть ледников, расположенных в объектах Всемирного наследия ООН, растают в течение ближайших трех десятилетий.
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Речь идет о более 18 тысячах ледников, обнаруженных на полусотне объектов всемирного наследия ООН. В общей сложности они составляют около 10% всей площади оледенения Земли. В "список смертников" ледников записали важнейшие туристические места, а также места, священные для местного населения, например: последний ледник горы Килиманджаро, ледники в Альпах и национальном парке Йосемити в США.
По словам ученых, гибель этих ледников, увы, уже не остановить — они растают независимо от действий человечества по борьбе с изменением климата.
По словам сотрудника проекта ЮНЕСКО Талеса Карвалью Резенде, ученые хотели бы ошибаться, однако наука непреклонна — ледники являются ценным индикатором изменений климата и свидетельством нагрева Земли. Ученые вынуждены признать, что битву за эти ледники человечество, увы, проиграло.
Авторы отчета ЮНЕСКО все же отмечают, что у мира есть один небольшой шанс остановить таяние этих уникальных ледников, однако для этого необходимо сдержать глобальное потепление на отметке в 1,5°C. Впрочем, другой отчет ООН свидетельствует о том, что в настоящее время у человечества нет "надежного пути" для достижения этой цели.
Прогнозы ученых основаны на моделях для расчета того, как ледники объектов всемирного наследия изменятся с течением времени. По словам гляциолога из Университета Буффало Беаты Чато, самое удручающее из всего — это скорость с которой ледники тают, ведь еще в 1900-х эти ледники считались достаточно стабильными.
Исследования показывают, что эти ледники теряют более 50 миллионов тон льда ежегодно. Ученые сосчитали, что потеря льда этих ледяных глыб составила порядка 5% наблюдаемого в 2000-2020 года глобального повышения уровня моря.
Список объектов всемирного наследия ООН, в которых находятся ледники, которые исчезнут к 2050 году
- Гирканские леса (Иран)
- Национальный парк Дурмитор (Черногория)
- Национальный парк Вирунга (Демократическая Республика Конго)
- Живописный и исторический район Хуанлун (Китай)
- Йеллоустонский национальный парк (США)
- Национальный парк/природный лес Маунт-Кения (Кения)
- Пиренеи Мон-Пердю (Франция, Испания)
- Национальный парк гор Рувензори (Уганда)
- Плато Путорана (Россия)
- Swiss Tectonic Arena Сардона (Швейцария)
- Национальный парк Наханни (Канада)
- Национальный парк Лоренца (Индонезия)
- Природная система заповедника Остров Врангеля (Россия)
- Национальный парк Килиманджаро (Танзания)
- Йосемитский национальный парк (США)
- Доломитовые Альпы (Италия)
- Девственные леса Коми (Россия)
Ранее Фокус писал о том, что ледник судного дня держится на волоске и тает вдвое быстрее.