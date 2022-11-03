Последний из Могикан. К 2050 году единственный ледник в Африке "умрет"

Исследования показывают, что этот процесс уже не обратим и глыбы льда растают в любом случае.

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Последние десятилетия ученые и правительства работают вместе, чтобы предотвратить глобальное потепление. Но, похоже, 10% всех ледников Земли так или иначе исчезнут уже к 2050 году, пишет BBC.

Об этом говорится в новом отчете ЮНЕСКО. Согласно прогнозам ученых, треть ледников, расположенных в объектах Всемирного наследия ООН, растают в течение ближайших трех десятилетий.

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Речь идет о более 18 тысячах ледников, обнаруженных на полусотне объектов всемирного наследия ООН. В общей сложности они составляют около 10% всей площади оледенения Земли. В "список смертников" ледников записали важнейшие туристические места, а также места, священные для местного населения, например: последний ледник горы Килиманджаро, ледники в Альпах и национальном парке Йосемити в США.

По словам ученых, гибель этих ледников, увы, уже не остановить — они растают независимо от действий человечества по борьбе с изменением климата.

По словам сотрудника проекта ЮНЕСКО Талеса Карвалью Резенде, ученые хотели бы ошибаться, однако наука непреклонна — ледники являются ценным индикатором изменений климата и свидетельством нагрева Земли. Ученые вынуждены признать, что битву за эти ледники человечество, увы, проиграло.

Авторы отчета ЮНЕСКО все же отмечают, что у мира есть один небольшой шанс остановить таяние этих уникальных ледников, однако для этого необходимо сдержать глобальное потепление на отметке в 1,5°C. Впрочем, другой отчет ООН свидетельствует о том, что в настоящее время у человечества нет "надежного пути" для достижения этой цели.

Прогнозы ученых основаны на моделях для расчета того, как ледники объектов всемирного наследия изменятся с течением времени. По словам гляциолога из Университета Буффало Беаты Чато, самое удручающее из всего — это скорость с которой ледники тают, ведь еще в 1900-х эти ледники считались достаточно стабильными.

Исследования показывают, что эти ледники теряют более 50 миллионов тон льда ежегодно. Ученые сосчитали, что потеря льда этих ледяных глыб составила порядка 5% наблюдаемого в 2000-2020 года глобального повышения уровня моря.

Список объектов всемирного наследия ООН, в которых находятся ледники, которые исчезнут к 2050 году

Гирканские леса (Иран)

Национальный парк Дурмитор (Черногория)

Национальный парк Вирунга (Демократическая Республика Конго)

Живописный и исторический район Хуанлун (Китай)

Йеллоустонский национальный парк (США)

Национальный парк/природный лес Маунт-Кения (Кения)

Пиренеи Мон-Пердю (Франция, Испания)

Национальный парк гор Рувензори (Уганда)

Плато Путорана (Россия)

Swiss Tectonic Arena Сардона (Швейцария)

Национальный парк Наханни (Канада)

Национальный парк Лоренца (Индонезия)

Природная система заповедника Остров Врангеля (Россия)

Национальный парк Килиманджаро (Танзания)

Йосемитский национальный парк (США)

Доломитовые Альпы (Италия)

Девственные леса Коми (Россия)

Ранее Фокус писал о том, что ледник судного дня держится на волоске и тает вдвое быстрее.