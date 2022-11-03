Останній із Могікан. До 2050 року єдиний льодовик в Африці помре

Дослідження показують, що цей процес уже необоротний, і брили льоду розтануть у будь-якому випадку.

Related video

Останні десятиліття вчені й уряди працюють разом, щоб запобігти глобальному потеплінню. Але, схоже, 10% усіх льодовиків Землі так чи інакше зникнуть вже до 2050 року, пише ВВС.

Про це йдеться в новому звіті ЮНЕСКО. Згідно з прогнозами вчених, третина льодовиків, які розташовані в об'єктах Світової спадщини ООН, розтануть протягом найближчих трьох десятиліть.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ідеться про понад 18 тисяч льодовиків, виявлених на пів сотні об'єктів всесвітньої спадщини ООН. Загалом вони становлять близько 10% усієї площі зледеніння Землі. У "список смертників" льодовиків записали найважливіші туристичні місця, а також місця, священні для місцевого населення, наприклад, останній льодовик гори Кіліманджаро, льодовики в Альпах і Національний парк Йосеміті в США.

За словами вчених, загибель цих льодовиків, на жаль, уже не зупинити — вони розтануть незалежно від дій людства щодо боротьби зі зміною клімату.

За словами співробітника проєкту ЮНЕСКО Талеса Карвалью Резенде, вчені хотіли б помилятися, проте наука непохитна — льодовики є цінним індикатором змін клімату й свідченням нагріву Землі. Вчені змушені визнати, що битву за ці льодовики людство, на жаль, програло.

Автори звіту ЮНЕСКО все ж таки відзначають, що у світу є один невеликий шанс зупинити танення цих унікальних льодовиків, проте для цього необхідно стримати глобальне потепління на позначці 1,5°C. Втім, інший звіт ООН свідчить про те, що нині людство не має "надійного шляху" для досягнення цієї мети.

Прогнози вчених ґрунтуються на моделях для розрахунку того, як льодовики об'єктів всесвітньої спадщини зміняться з часом. За словами гляціолога з Університету Буффало Беати Чато, найгірше — це швидкість, з якої льодовики тануть, адже ще в 1900-х ці льодовики вважалися досить стабільними.

Дослідження показують, що ці льодовики втрачають понад 50 мільйонів тонн льоду щороку. Вчені порахували, що втрата льоду цих крижаних брил склала близько 5% глобального підвищення рівня моря, що спостерігається у 2000-2020 роках.

Список льодовиків, які зникнуть до 2050 року

Гірканські ліси (Іран)

Національний парк Дурмітор (Чорногорія)

Національний парк Вірунга (Демократична Республіка Конго)

Мальовничий та історичний район Хуанлун (Китай)

Єллоустонський національний парк (США)

Національний парк/природний ліс Маунт-Кенія (Кенія)

Піренеї Мон-Пердю (Франція, Іспанія)

Національний парк гір Рувензорі (Уганда)

Плато Путорана (Росія)

Swiss Tectonic Arena Сардона (Швейцарія)

Національний парк Наханні (Канада)

Національний парк Лоренца (Індонезія)

Природна система заповідника Острів Врангеля (Росія)

Національний парк Кіліманджаро (Танзанія)

Йосемітський національний парк (США)

Доломітові Альпи (Італія)

Незаймані ліси Комі (Росія)

Раніше Фокус писав про те, що льодовик судного дня тримається на волосині й тане вдвічі швидше.