Из козла в сексапильного мужчину. Ученые проследили, как менялся облик дьявола в обществе

Эксперты в истории оккультизма собрали восемь самых ярких образов падшего ангела, которые прочно укоренились в воображении людей.

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Дьявола люди всегда изображали по-разному. Иногда он представал как обычный монстр, а иногда якобы появлялся как змея – в случае с Адамом и Евой. Его фигура сегодня – результат столетий искусства, литературы и театра.

Как на самом деле выглядит дьявол, пыталась разобраться Марина Монтесана и Ян Макильсен, эксперты в истории сатаны и оккультизма. Они выделили 8 способов того, как люди изображали Сатану в течение своего существования, пишет Live Science.

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Змей-искуситель

Это древнееврейский вариант изображения дьявола. В древней Книге Бытия именно змей соблазнил Адама и Еву запретным плодом в Эдеме. Его часто ассоциируют с дьяволом. Но все не так просто. На самом же деле в оригинальном тексте нет такого названия. Были слова "враг", "препятствие" и т.д. Но змея как сатану вспомнили только в Новом завете.

Падший ангел

Такая форма была распространена в раннем средневековье. Тогда в книге пророка Исаии 14:12 было написано: "Как ты пал с неба, Люцифер, сын звезды!". По своей сути, это выражение указывает на то, что Бог изгнал его с небес. В тексте также появляется название Люцифер, утренняя звезда. Представители церкви того периода вышли за рамки библейского текста. Поэтому Люцифер стал известен, как мятежный ангел. В свою очередь гордыня стала главным грехом.

Фото: wikipedia

Монстр

Это известный образ дьявола в позднем средневековье. По словам Монтесано, довольно часто эти монстры походили на драконов. Более того, существовали церковные истории об этом. К примеру, ранний папа Сильвестр якобы убил дьявольского дракона. Во время битвы он поразил группу языческих священников и подтвердил христианскую веру римского императора Константина. Иногда с дьяволом связывали реальных животных тоже.

Крылатый дьявол

Многие из нас читали "Божественную комедию" Данте Алигьери. Выдающейся ее частью является поэма "Ад". Ее написали в ХІV ст. В ней рассказывают о выдуманном путешествии через 7 кругов ада с 9, прежде чем главный герой встретится с самим Сатаной. Данте приписал последнему мощные крылья без перьев. Словно у летучей мыши. Возможно, это связано с фигурой Лилит из вавилонской мифологии. Это крылатые самки, летающие ночью, похищали мужчин и нападали на беременных женщин и младенцев. В произведении можно отследить элементы греко-римской мифологии.

Черт с рогами

В определенное время дьявола начали связывать с козлами. Четкую связь этого можно увидеть в базилике Сант-Аполлинаре-Нуово. Внутри этого храма VI ст. есть мозаика с синим ангелом слева от Бога. Он стоит за тремя козлами. В то же время ангел справа стоит за тремя овцами. Это связано с притчей в Евангелии от Матфея 25:31-46: "Когда придет Сын Человеческий во славе Своей, и все Ангелы с Ним, Он сядет на престоле славы Своей. Все народы соберутся пред Ним, и Он отделит людей друг от друга, как пастух отделяет овец от козлов". Преимущественно в истории коза ассоциируется с теми, кто так и не попал в небо.

Дьявол как Адонис

Сегодня часто сатану изображают как сексапильного мужчину. Сериал Netflix "Люцифер" – одно из самых ярких доказательств этого. Однако такое происходит не впервые в истории человечества. Еще в ХVII ст. появилась поэма "Потерянный рай" Джона Мильтона. В нем дьявола изгоняют с небес. При этом всем Сатана здесь изображен как "героический полководец". Спустя несколько веков Сатану уже изображали как богоподобную фигуру с человеческими чертами.

Фото: Live Science

Сатана в красном

В ХІХ и ХХ ст. распространялись реклама и мультфильм. Потому дьявол иногда появлялся в сатире. К примеру, в мультфильме 1900 года он выступал борцом за женское право. Также здесь он держал вилы и имел острую бороду. Было влияние и театральных постановлений тоже. В 1859 году появилась пьеса "Доктор Фаустус", где Мефистофель был одет в красные колготки.

Дьявол сегодня

В последние века происходит переосмысление дьявола. В романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" он предстал впервые как умный незнакомец в сопровождении болтливого кота. Иногда он играл роль юриста – как в фильме "Адвокат дьявола" в 1997 году. Но все эти современные образы уходят корнями в Средневековье.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что ученые нашли новые подсказки о Вавилонской башне. Удалось выяснить, была ли она реальной.