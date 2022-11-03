Единороги в шоке. Ученые предупреждают, что в скором времени в мире станет больше радуг

Исследования показывают, что с каждым десятилетием частота появления семицвета будет только расти.

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То и дело население планеты пугают последствиями глобального потепления — 90% всех видов вымрут, ледники растают, леса погибнут, а целые участки Земли станут непригодны для человека. В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении более необычных последствий экстремального изменения климата, пишет Science Alert.

В ходе исследования ученые использовали модель, которая измеряет частоту радуг с точки зрения количества дней в году, с подходящими условиями для наблюдения хотя бы одного семицвета.

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Ученые использовали изображения из краудсорсинга, глобальные климатические данные и компьютерную модель. Проанализировав все вводные, они пришли к выводу, что 21-34% территорий Земли смогут реже наблюдать радугу, тогда как 66-79% заметят существенное увеличение "радужных дней".

По словам специалиста по наземным системам из Нью-Йоркского университета Кимберли Карлсон, конечно подобные последствия климатических изменений не могут сравниться с повсеместной засухой или наводнениями, однако они призваны показать, как сильно изменится наш мир в результате резких климатических изменений.

В ходе исследования ученые проанализировали тысячи фото Flickr и сопоставили их с картами осадков, облачного покрова и угла наклона Солнца, если на них была проставлена геометка.

Позже команда использовала эти данные для построения модели прогнозирования изменений глобального климата в ближайшие несколько лет. Ученые обнаружили, что жители регионов на больших высотах и в высоких широтах выиграют наибольшее количество "радужных дней" от изменений климата.

По словам атмосферного ученого Стивена Басингера из Гавайского университета в Маноа, если вы хотите оказаться в числе счастливчиков, которые будут чаще наблюдать радугу, вам необходимо переехать на острова. Дело в том, что поверхность острова поднимает воздух во время морских бризов, в результате образуются локальные ливни, окруженные ясным небом, это позволяет солнцу создавать величественные радуги.

Отметим, что в своем исследовании ученые не углублялись в изучение того, как частота радуг может повлиять на жизнь и благополучие человечества. Их исследование призвано изучить другие последствия глобального потепления, которые ранее не были изучены.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, можно ли увидеть радугу на Марсе.