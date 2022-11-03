Єдинороги в шоці. Учені попереджають, що незабаром у світі стане більше веселок

Дослідження показують, що з кожним десятиліттям частота появи веселки лише зростатиме.

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Раз по раз населення планети лякають наслідками глобального потепління — 90% усіх видів вимруть, льодовики розтануть, ліси загинуть, а цілі ділянки Землі стануть непридатними для людини. У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні більш незвичайних наслідків екстремальної зміни клімату, пише Science Alert.

У процесі дослідження вчені використовували модель, яка вимірює частоту веселок із точки зору кількості днів на рік, з відповідними умовами для спостереження хоча б одного семицвіту.

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Учені використовували зображення з краудсорсингу, глобальні кліматичні дані та комп'ютерну модель. Проаналізувавши всі вхідні, вони дійшли висновку, що 21-34% територій Землі зможуть рідше спостерігати веселку, тоді як 66-79% помітять суттєве збільшення "райдужних днів".

За словами фахівця з наземних систем із Нью-Йоркського університету Кімберлі Карлсон, звичайно, подібні наслідки кліматичних змін не можуть зрівнятися з повсюдною посухою або повенями, проте вони покликані показати, як сильно зміниться наш світ унаслідок різких кліматичних змін.

У процесі дослідження вчені проаналізували тисячі фото Flickr і зіставили їх із картами опадів, хмарного покриву та кута нахилу Сонця, якщо на них було проставлено геомітку.

Пізніше команда використала ці дані для побудови моделі прогнозування змін глобального клімату в найближчі кілька років. Учені з'ясували, що жителі регіонів на великих висотах та у високих широтах виграють найбільшу кількість "райдужних днів" від змін клімату.

За словами атмосферного вченого Стівена Басінгера з Гавайського університету в Маноа, якщо ви хочете опинитися серед щасливчиків, які частіше спостерігатимуть веселку, вам необхідно переїхати на острови. Справа в тому, що поверхня острова піднімає повітря під час морських бризів, унаслідок утворюються локальні зливи, оточені ясним небом, це дозволяє сонцю створювати величні веселки.

Зазначимо, що у своєму дослідженні вчені не заглиблювалися у вивчення того, як частота веселок може вплинути на життя і добробут людства. Їхнє дослідження покликане вивчити інші наслідки глобального потепління, які раніше не були вивчені.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи можна побачити веселку на Марсі.