Ужасающий помидор. Почему плод из Южной Америки вызывал страх в Европе

Как "отравленное яблоко" исправило свою репутацию и завоевало сердца всего мира.

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Сегодня помидоры являются неотъемлемой частью нашей жизни. Его выращивают почти в каждом украинском селе. Из помидоров, в разных странах мира, готовят множество разнообразных блюд.

Но немногие знают, что когда-то в Европе этот вид цветковых растений наводил ужас на людей. Одно время его даже называли "ядовитым яблоком". Почему так было и как томат завоевал лучшую репутацию, — пишет Ancient Origins.

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Сегодня историки не уверены, когда помидоры попали в Европу. Но подлинно известно, что они росли в американских Андах. Тогда это было небольшое дикое растение желтоватого цвета.

Когда-то испанские конкистадоры грабили Южную Америку. Кроме того, они фиксировали количество приходящего в Севилью золота и серебра. Но о помидорах или даже их семян упоминаний нет вообще. Сегодня склоняются к тому, что это растение появилось в Европе при Эрнане Кортесе. Он сумел разрушить ацтекскую государственность. Название томатов происходит именно от ацтекского префикса "tomatl", что в переводе означает – "круглый плод".

Первое время на европейских землях этот плод являлся декоративным растением. А итальянский травник Пьетро Андре Маттиоли постарался, чтобы помидоры считались ядовитыми. Назвав их "золотым яблоком", из-за чего появились отрицательные библейские ассоциации. В частности, говорили, что это опасный источник искушения.

Есть начали его в 1600-х годах в испанской Андалусии. Там их подавали в ацтекском стиле с растительным маслом и перцем чили. А в 1700-х годах помидоры вообще прозвали отравленными яблоками. Но это произошло из-за посуды. Тогда их клали на тарелки с высоким содержанием свинца, помидоры просто вымывали свинец из-за высокой кислотности и вызывали отравление.

В Италии тоже были не в восторге от томатов. Первыми помидоры ели авантюристы или обычные бедные люди, поскольку продукт можно было легко получить и легко хранить. Но в 1694 г. появился первый рецепт томатного соуса. Хотя и до конца XVIII века его использовали как обычную пищу. Лишь сто лет спустя помидор начали добавлять к пасте, а также в испанский гаспачо.

Впоследствии, помидоры стали очень популярными по всему миру.

Напомним, ранее Фокус писал о том, сколько людей уже пили воду, которую мы употребляем сегодня.