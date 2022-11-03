Жахливий помідор. Чому плід із Південної Америки викликав страх у Європі

Як отруєне яблуко виправило свою репутацію та завоювало серця всього світу.

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Сьогодні помідори є невід'ємною частиною нашого життя. Його вирощують майже в кожному українському селі. З помідорів у різних країнах світу готують безліч різноманітних страв.

Але мало хто знає, що колись у Європі цей вид квіткових рослин наводив жах на людей. Свого часу його навіть називали "отруйним яблуком". Чому так було та як томат завоював найкращу репутацію, пише Ancient Origins.

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Сьогодні історики не впевнені, коли помідори потрапили в Європу. Але відомо, що вони росли в американських Андах. Тоді це була невелика дика рослина жовтуватого кольору.

Колись іспанські конкістадори грабували Південну Америку. Крім того, вони фіксували кількість золота й срібла, що приходить у Севілью. Але про помідори або навіть їхнє насіння згадок немає взагалі. Сьогодні схиляються до того, що ця рослина з'явилася в Європі за Ернана Кортеса. Він зумів зруйнувати ацтекську державність. Назва томатів походить саме від ацтекського префіксу "tomatl", що в перекладі означає "круглий плід".

Спочатку на європейських землях цей плід був декоративною рослиною. А італійський травник П'єтро Андре Маттіолі постарався, щоб помідори вважалися отруйними. Назвавши їх "золотим яблуком", через що з'явилися негативні біблійні асоціації. Зокрема, казали, що це небезпечне джерело спокуси.

Їсти почали його в 1600-х роках в іспанській Андалусії. Там їх подавали в ацтекському стилі з олією та перцем чилі. А в 1700-х роках помідори взагалі прозвали отруєними яблуками. Але це сталося через посуд. Тоді їх клали на тарілки з високим вмістом свинцю, помідори просто вимивали свинець через високу кислотність і викликали отруєння.

В Італії теж були не в захваті від томатів. Першими помідори їли авантюристи чи звичайні бідні люди, оскільки продукт можна було легко отримати й легко зберігати. Але 1694 р. з'явився перший рецепт томатного соусу. Хоча до кінця XVIII століття його використовували як звичайну їжу. Лише через сто років помідор почали додавати до пасти, а також до іспанського гаспачо.

Згодом помідори стали дуже популярними по всьому світу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, скільки людей уже пили воду, яку ми вживаємо сьогодні.