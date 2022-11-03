Армия 1,5-миллиметровых "огненных муравьев" найдена во Франции: одного укуса хватит, чтобы ослепнуть

Ученые предполагают, что имеют дело с суперколонией "электрических муравьев" численностью в миллионы особей.

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Электрические или огненные муравьи обитают в Южной Африке, однако недавно их впервые обнаружили во Франции. Ученые считают, что насекомые поселились здесь несколько лет назад, ведь за это время им уже удалось создать суперколонию, которая насчитывает миллионы особей, пишет Express.

Ученые отмечают, что армия электрических муравьев была обнаружена в Тулоне, портовом городке на южном побережье. До сих пор неизвестно, каким образом колония насекомых оказалась в этом регионе, однако ученые предполагают, что муравьи обосновались здесь несколько лет назад.

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По словам исследователя из Средиземноморского института биоразнообразия и экологии Оливье Блайта, Франция впервые имеет дело с вторжением суперколонии этих насекомых. Исследовав местообитания огненных муравьев ученые пришли к выводу, что эта крохотная армия обосновалась здесь от 4 до 5 лет назад, об этом свидетельствует их количество — на гектаре земли уже располагаются сотни тысяч, а то и миллионы особей.

[ + – ] Электрические муравьи быстро размножаются Фото: Getty Images

По словам Блайта, муравьи могли мигрировать во Францию через горшочные растения, деревья или кустарники — об этом свидетельствует нашествие в этом районе и некоторых растений. Красные муравьи известны тем, что эти крохотные создания быстро размножаются и строят огромные гнезда-насыпи, имеющие плоскую и неправильную форму. Размер гнезда может достигать от 0,19 до 0,37 квадратных метров.

Ученые отмечают, что сила электрического муравья — в его количестве. Этот вид использует как половое так и бесполое размножение, а матки способны производить клонов, не требуя оплодотворения. Эти 1,5 миллиметровые существа настолько быстро размножаются, что со временем способны нанести непоправимый ущерб окружающей среде. Суперколонии огненных муравьев способны конкурировать с другими муравьями, насекомыми и даже животными — вытеснять их и даже охотиться на соперников.

Кроме того огненных муравьев считают "супервредителями" из-за их негативного влияния на окружающую среду, а также здоровье. Укусы электрических муравьев вызывают болезненные ощущения на несколько часов, а также способны вызвать слепоту у домашних животных.

Ранее Фокус писал о том, что ученые сосчитали, сколько муравьев живет на Земле.