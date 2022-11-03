Армію 1,5-міліметрових "вогняних мурах" знайшли у Франції: одного укусу вистачить, щоб осліпнути

Учені припускають, що мають справу із суперколонією "електричних мурах" чисельністю в мільйони особин.

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Електричні чи вогняні мурахи мешкають у Південній Африці, проте нещодавно їх уперше виявили у Франції. Вчені вважають, що комахи оселилися тут кілька років тому, адже за цей час їм уже вдалося створити суперколонію, яка налічує мільйони особин, пише Express.

Учені зазначають, що армію електричних мурах виявили в Тулоні, портовому містечку на південному узбережжі. Досі невідомо, як колонія комах опинилася в цьому регіоні, проте вчені припускають, що мурахи влаштувалися тут кілька років тому.

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За словами дослідника зі Середземноморського інституту біорізноманіття та екології Олів'є Блайта, Франція вперше має справу зі вторгненням суперколонії цих комах. Дослідивши місцеперебування вогняних мурах, учені дійшли висновку, що ця крихітна армія влаштувалася тут від 4 до 5 років тому, про це свідчить їхня кількість — на гектарі землі вже розташовуються сотні тисяч, а то й мільйони особин.

[ + – ] Електричні мурахи швидко розмножуються Фото: электрические муравьи

За словами Блайта, мурахи могли мігрувати у Францію через горщики, дерева чи чагарники — про це свідчить навала в цьому районі й деяких рослин. Червоні мурахи відомі тим, що ці крихітні створіння швидко розмножуються та будують величезні гнізда-насипи, що мають плоску та неправильну форму. Розмір гнізда може сягати від 0,19 до 0,37 квадратного метра.

Учені зазначають, що сила електричної мурашки — у кількості. Цей вид використовує як статеве, так і безстатеве розмноження, а матки здатні виробляти клонів, не вимагаючи запліднення. Ці 1,5-міліметрові істоти настільки швидко розмножуються, що згодом здатні завдати непоправної шкоди навколишньому середовищу. Суперколонії вогняних мурах здатні конкурувати з іншими мурахами, комахами та навіть тваринами — витісняти їх і навіть полювати на суперників.

Крім того, вогняних мурах вважають "супершкідниками" через їхній негативний уплив на навколишнє середовище, а також здоров'я. Укуси електричних мурах викликають болючі відчуття на кілька годин, а також здатні викликати сліпоту у свійських тварин.

Раніше Фокус писав про те, що вчені порахували, скільки мурах живе на Землі.