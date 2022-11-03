Покушать и умереть. Чем грязные окна опасны для человека

В новом исследование говорится, что после готовки пищи на кухне появляются вредные вещества, которые не так просто одолеть.

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Много времени нашей жизни проходит на кухне. Мы там завтракаем, иногда обедаем и почти всегда ужинаем. Кроме того, всегда там убираем. Но, как правило, окна там моем не часто.

Согласно недавнему исследованию, окна могут содержать потенциально вредные вещества за защитным пленкам жирных кислот. Они образуются после приготовления пищи, пишет Sci Tech Daily.

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Кроме того, эти вещества остаются там длительное время.

Ученые из Бирмигенгемского университета показали в своем исследовании, опубликованном в журнале Environmental Science, что жирные кислоты, содержащие в выбросах от приготовления пищи, являются чрезвычайно стабильными. Именно поэтому они тяжело расщепляются в атмосфере.

Попав на жесткую поверхность, они просто создают тонкую пленку. Она скапливается достаточно медленно. Ее могут расщепить только другие хим вещества нашей атмосферы. В этом процессе пленка становится более грубой и поглощает больше влаги.

Но самое опасное то, что во время этого другие вредные загрязнители могут попасть в эту упругую кору. Поэтому они не могут распасться должным образом в атмосфере.

Доктор Кристиан Пфранг, старший автор исследования отметил:

"Сами по себе жирные кислоты в этих пленках не особенно вредны, но поскольку они не расщепляются, они эффективно защищают любые другие загрязнители, которые могут оказаться под ними".

В ходе исследования команда работала с лабораторными образцами – так называемыми прокси. Они помогли воспроизвести сверхтонкие пленки загрязнения. С помощью нейтронов и рентгена изучали их состав, при этом изменяя влажность и количество озона.

Было обнаружено, что так называемая пластинчатая фаза – самоорганизованное расположение в повторяющихся молекулярных листах – затрудняет доступ меньших молекул вроде озона. После этого поверхности пленок становятся менее гладкими и поглощают воду больше.

Таким образом, на кухне развиваются токсичные загрязнители на окнах.

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