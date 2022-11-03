Успіх гарантовано. Вчені назвали найкращий час для тренувань, щоб схуднути

Дослідження показує, що фізичні вправи в певне часове вікно на чверть підвищують результативність.

Related video

Правильний раціон, рухливість і фізичні навантаження — запорука красивого та здорового тіла. Але, схоже, має значення, коли ми ходимо на тренування — вчені виявили, що фізична активність у певне тимчасове вікно значно підвищує успіх у нелегкому процесі схуднення та запобігає розвитку діабету 2 типу, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Медичного центру Лейденського університету Нідерландів зосередилися на пошуку ідеального часу для тренувань. У ході дослідження вони обстежили близько 7 тисяч людей віком від 45 до 65 років. У більшості з них індекс маси тіла становив 27 і вище — тобто вони мали надмірну вагу або страждали від ожиріння.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Усі учасники дослідження пройшли медичний огляд, у них взяли аналізи крові для вимірювання рівня глюкози й інсуліну під час голодування та після їжі, також їх розпитали про спосіб життя та виміряли вміст жиру в печінці за допомогою МРТ.

Потім близько тисячі з них отримали спеціальні комбіновані акселерометри, щоб вони носили їх чотири доби. Зрештою, дослідники відібрали 775 осіб із повним набором даних.

Результати дослідження показали, що фізичні навантаження (від помірних до високих) знижують вміст жиру в печінці, а також опір інсуліну Водночас учені помітили одну цікаву деталь: виконання вправ у другій половині дня з полудня до півночі знижували резистентність до інсуліну на 18-25%. Проте різниці між ранковими тренуваннями або рівномірною активністю протягом дня не спостерігалося.

Дослідники вважають, що тренування у вікні між полуднем і північчю краще підходять для тих, хто хоче контролювати свою вагу, схуднути, а також знизити шанси захворіти на діабет другого типу.

Раніше Фокус писав про те, що схуднути без дієт можливо, вчені розповіли як.