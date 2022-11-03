Успех гарантирован. Ученые назвали лучшее время для тренировок, чтобы похудеть

Исследование показывает, что физические упражнения в определенное временное окно на четверть повышают результативность.

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Правильный рацион, подвижность и физические нагрузки — залог красивого и здорового тела. Но, похоже, имеет значение, в какое время мы ходим на тренировки — ученые обнаружили, что физическая активность в определенное временное окно значительно повышает успех в нелегком процессе похудения и предотвращает развитие диабета 2 типа, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Медицинского центра Лейденского университета в Нидерландах сосредоточились на поиске идеального времени для тренировок. В ходе исследования они обследовали около 7 тысяч человек в возрасте от 45 до 65 лет. У большинства из них индекс массы тела составил 27 и выше — то есть они имели избыточный вес или страдали от ожирения.

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Все участники исследования прошли медицинский осмотр, у них были взяты анализы крови для измерения уровня глюкозы и инсулина во время голодания и после еды, также их расспросили об образе жизни и измерили содержание жира в печени с помощью МРТ.

После около тысячи из них получили специальные комбинированные акселерометры, чтобы они носили их четверо суток. В конце концов исследователи отобрали 775 человек с полным набором данных.

Результаты исследования показали, что физические нагрузки (от умеренных до высоких) снижают содержание жира в печени, а также сопротивляемость к инсулину. При этом ученые заметили одну любопытную деталь, выполнение упражнений во второй половине дня, с полудня до полуночи, снижали резистентность к инсулину на 18-25%. При этом разницы между утренними тренировками или равномерной активностью в течение всего дня не наблюдалось.

Исследователи считают, что тренировки в окне между полуднем и полночью лучше подходят для тех, кто хочет контролировать свой вес, похудеть, а также снизить шансы заболеть диабетом второго типа.

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