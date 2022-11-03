Поїсти та померти. Чим брудні вікна небезпечні для людини

У новому дослідженні сказано, що після приготування їжі на кухні з'являються шкідливі речовини, які не так просто здолати.

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Багато часу нашого життя минає на кухні. Ми там снідаємо, іноді обідаємо та майже завжди вечеряємо. Крім того, завжди там прибираємо. Але, як правило, вікна там миємо не часто.

Згідно з недавнім дослідженням, вікна можуть містити потенційно шкідливі речовини за захисними плівками жирних кислот. Вони утворюються після приготування їжі, пише Sci Tech Daily.

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Крім того, ці речовини залишаються там тривалий час.

Вчені з Бірмігенгемського університету показали у своєму дослідженні, опублікованому в журналі Environmental Science, що жирні кислоти, які містять викиди від приготування їжі, є надзвичайно стабільними. Саме тому вони тяжко розщеплюються в атмосфері.

Потрапивши на тверду поверхню, вони просто створюють тонку плівку. Вона накопичується досить повільно. Її можуть розщепити тільки інші хімічні речовини нашої атмосфери. У цьому процесі плівка стає грубішою і поглинає більше вологи.

Але найнебезпечніше те, що під час цього інші шкідливі забруднювачі можуть потрапити до цієї пружної кори. Тому вони не можуть розпастися належним чином у атмосфері.

Доктор Крістіан Пфранг, старший автор дослідження зазначив:

"Власне жирні кислоти у цих плівках не особливо шкідливі, але оскільки вони не розщеплюються, вони ефективно захищають будь-які інші забруднювачі, які можуть опинитися під ними".

Під час дослідження команда працювала з лабораторними зразками — так званими проксі. Вони допомогли відтворити надтонкі плівки забруднення. За допомогою нейтронів та рентгена вивчали їхній склад, при цьому змінюючи вологість та кількість озону.

Було виявлено, що так звана пластинчаста фаза — самоорганізоване розташування в молекулярних листах, що повторюються — ускладнює доступ менших молекул на кшталт озону. Після цього поверхні плівок стають менш гладкими та поглинають воду більше.

У такий спосіб, на кухні розвиваються токсичні забруднювачі на вікнах.

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