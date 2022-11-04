Библейская история. Обнаруженные надписи в Иерусалиме могут упоминать царя Езекия

Историки приложили все возможные усилия, чтобы расшифровать доисторические слова.

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Под городом Давида в Иерусалиме есть туннель Езекия. Ранее по ним проходила вода из источника за пределы города. Это помогало защищать землю от захватчиков.

Недавно археолог Эли Шукрон обнаружил в нем фрагмент каменной надписи. Считается, что на нем упоминается библейский царь Езекия, пишет The Jerusalem Post.

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Надпись историки датировали VIII веком до нашей эры. Считается, что они — это часть намного большего памятника. На нем видно шесть букв, написанных палеоеврейским шрифтом. В частности, можно увидеть 2 строчки по три буквы.

Первая строчка содержит надпись – qyh. Доподлинно неизвестно, к какому слову относились эти буквы. Предполагают, что этим словом могло быть Hizqyhw или Hizqiyahu – то есть собственно Езекия.

Зато во 2-й строке было две буквы. Затем можно было увидеть точку, а за ней третью букву. Это позволило ученым сделать некоторые выводы. Они допустили, что первые две буквы – это окончание одного слова. А третья – начало другого.

Фото: The Jerusalem Post

Некоторые исследователи предположили, что первое слово с окончания на kch, было brch или berecha. В переводе это бассейн. Это утверждение доказать невозможно. Впрочем, оно имеет право на жизнь. Причиной тому пресная вода, которая течет через туннель. Она попадает в известный Силоамский пруд.

Езекия – царь Иудейского царства. Согласно Библии, он правил 29 лет. Его правление было выдающимся. Ему удалось устоять в решающем нападении на Иерусалим в 701 году до нашей эры. Он также был известен за своим реформы в религии. В его эпоху идолопоклонничество искоренили полностью — уничтожили даже Медного змея Моисея.

Напомним, ранее Фокус писал о новом открытии археологов. Им удалось найьи важный артефакт, рассказывающий всю правду о Вавилонской башне.