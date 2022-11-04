Біблійна історія. Виявлені написи в Єрусалимі можуть згадувати царя Єзекію

Історики доклали всіх можливих зусиль, щоб розшифрувати доісторичні слова.

Related video

Під містом Давида в Єрусалимі є тунель Єзекії. Раніше ними проходила вода з джерела за межі міста. Це допомагало захищати землю від загарбників.

Нещодавно археолог Елі Шукрон виявив у ньому фрагмент кам'яного напису. Вважається, що на ньому згадується біблійний цар Єзекія, пише The Jerusalem Post.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та захоплюючі новини зі світу науки!

Напис історики датували VIII століттям до н.е. Вважається, що вони є частиною набагато більшої пам'ятки. На ньому видно шість літер, написаних палеоєврейським шрифтом. Зокрема, можна побачити 2 рядки по три літери.

Перший рядок містить напис — qyh. Достеменно невідомо, до якого слова належали ці літери. Припускають, що цим словом могло бути Hizqyhw чи Hizqiyahu — тобто, власне, Єзекія.

Натомість у 2-му рядку було дві літери. Потім можна було побачити крапку, а за нею третю літеру. Це дозволило вченим зробити деякі висновки. Вони припустили, що перші дві літери — це закінчення одного слова. А третя — початок іншого.

Фото: The Jerusalem Post

Деякі дослідники припустили, що перше слово з закінчення на kch, brch або berecha. У перекладі це басейн. Це твердження довести не5можливо. Втім, вона має право на життя. Причиною тому прісна вода, яка тече через тунель. Вона потрапляє у відомий Силоамський став.

Єзекія — цар юдейського царства. Згідно з Біблією, він правив 29 років. Його правління було визначним. Йому вдалося встояти у вирішальному нападі на Єрусалим у 701 році до нашої ери. Він також був відомий за його реформи в релігії. У його епоху ідолопоклонство викорінили повністю — знищили навіть Мідного змія Мойсея.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про нове відкриття археологів. Їм вдалося найважливіший артефакт, який розповідає всю правду про Вавилонську вежу.