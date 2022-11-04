Модель Королевского флота. В Северной Ирландии нашли обломки вертолета, пропавшего в 1958 году (фото)

Конструкция вертолета связана с авиаконструктором украинского происхождения Игорем Сикорским.

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В Северной Ирландии совершили неожиданное открытие. Там удалось идентифицировать обломки утраченного вертолета Королевского флота на побережье. Он упал в озеро Лох-Фойл еще в 1958 году, пишет издание Belfast Telegraph.

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Отыскать ценную для авиации находку помог Департамент сельского хозяйства, окружающей среды и сельских прав (DAERA). Он проводил исследования с помощью технологии лидар и обычной ортографии, чтобы выявить объекты, которым грозит повышение уровня воды в море.

Во время этого удалось идентифицировать вертолет Dragonfly, принадлежавший к Королевскому флоту. С помощью аэрофотосьемки увидели остатки конструкции. На принадлежность к королевской собственности указала хвостовая балка – там до сих пор видны остатки трафарета элитного флота.

Собранные обломки исследовали эксперты из Национального музея Королевского флота в Плимуте, Музея воздушного флота в Йовилтоне и Ольстерского авиационного общества. Им удалось выяснить, что это вертолет Westland Dragonfly 1955 года, который базировался на Королевской авиационной базе в Эглинтоне.

Обычно такие модели выполняли спасательно-розыскные миссии. Кроме того, этот вертолет – лицензированная английская версия американского Sikorsky H-5/S-51 – именно их производила корпорация, чьим основателем был авиаконструктор украинского происхождения Игорь Иванович Сикорский.

Королевская модель потерпела крушение 25 ноября 1958 года во время эвакуационных учений. Пока детали местонахождения обломков не обнародуют. Это связано с большим количеством потенциально опасных боеприпасов времен Второй мировой войны.

Морские археологи продолжают изучать местность. Они надеются найти не только обломки вертолетов, но и поселения, причалы, затонувшие корабли. На сегодня нашли более 150 новых объектов наследия. Большая половина из них сейчас ниже отметки прилива.

Напомним, ранее Фокус об американском бомбардировщике Второй мировой, который обнаружили у берегов Дании.